“La la Lazio”. Inter-Ludogorets a porte chiuse

ROMA - “La la Lazio”. Questo il titolo che campeggia stamani sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' in edicola e dedicato alla vittoria 3-2 dei biancocelesti a Marassi contro il Genoa firmato da Marusic, Immobile e Cataldi. Ventesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Simone Inzaghi che resta ad un punto della Juve capolista e punta forte allo scudetto.

Coronavirus, Inter-Ludogorets a porte chiuse

Inter-Ludogorets si giocherà quasi certamente a San Siro a porte chiuse: è l'ipotesi che ha preso quota nella ultime ore, dopo intensi colloqui tra i club, la Uefa e le autorità che gestiscono l'emergenza per il Coronavirus. Difficile ipotizzare una gara in campo neutro, l'ufficialità è attesa nella giornata di oggi. La sfida Inter-Samp innvece dovrebbe essere recuperata il 4 o 5 marzo con lo slittamento della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli in programma il 5 al San Paolo.

Serie A, già rinviata Udinese-Fiorentina

In seguito allo stop degli eventi sportivi nella Regione Friuli Venezia Giulia fino al 1 marzo si può considerare già rinviata la partita Udinese-Fiorentina, valida per la 26/a giornata di Serie A in programma il 29 febbraio. Lo ha comunicato la Regione Friuli che ha disposto “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni”.

Champions, il Napoli ospita il Barcellona

E' la settimana di Napoli-Barcellona in Champions League, per la prima volta nella storia le due squadre si affronteranno in una gara ufficiale e dunque per la prima volta Leo Messi giocherà allo stadio San Paolo, lo stesso stadio che in passato ha ospitato un certo Diego Armando Maradona, suo connazionale e certamente uno dei giocatori più forti della storia del calcio. La 'pulce' qualche giorno fa non ha nascosto l'emozione: “È da molto tempo che volevo andare a giocare in quello stadio e sono molto entusiasta di vedere com’è. Conosco bene l'amore dei napoletani per il calcio”.

di Enrico Sarzanini\Edipress