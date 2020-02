Spadafora: "Gare a porte chiuse". Agnelli teme la Lazio.

ROMA - Nelle aree interessate dall'emergenza Coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse. Lo annuncia il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora al termine del Consiglio dei Ministri. "Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima - dice al Tg2 - inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria". Spadafora ha sottolineato che il provvedimento "non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi".

Agnelli: "Della Lazio temo la spensieratezza"

"Della Lazio temo la spensieratezza”. Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli al microfono di 'Radio 24'. “Se riesce a traghettare marzo-aprile sarà per loro un grande vantaggio” prosegue il numero uno bianconero che precisa: “Ovviamente, questa spensieratezza può diventare anche un boomerang nel caso di qualche risultato negativo, considerando che ormai la qualificazione Champions per la Lazio è quasi fatta”. “L'Inter non ha questa spensieratezza perché con Conte si è caricata dell'obbligo di vincere” conclude Agnelli.

Setien: “Messi al Napoli? Nel calcio tutto è possibile”

Domani sera al San Paolo va in scena il big match di Champions tra Napoli e Barcellona che per la prima volta si sfidano in una gara ufficiale. Il tecnico azulgrana Setien teme l'avversario: “Hanno dei calciatori straordinari e un piano di gioco molto chiaro. Cercano di uscire da dietro, di ripartire. Hanno delle risorse tecniche che possono fare molto male”. Così a chi gli chiede se Messi un giorno andrà al Napoli: “Nel calcio non si può mai dire nulla, ma la vedo difficile. Chiedetelo a lui, a me piacerebbe che si ritirasse nella nostra squadra, ma solo lui conosce il suo futuro”.

Coronavirus Zhang ringrazia gli operatori sanitari

“Ringraziamo di cuore tutti gli operatori sanitari che combattono in prima linea in tutto il mondo. E per favore, rimanete tutti al sicuro". Il presidente dell'Inter Steven Zhang ringrazia così, in un post su Instagram, gli operatori sanitari alle prese con l'emergenza Coronavirus. Il numero uno della società nerazzurra ha pubblicato il messaggio sul suo account sociale insieme ad una foto di un infermiere in Cina con la scritta ''Forza Inter'' sul camice.

di Enrico Sarzanini\Edipress