“I marziani a Napoli”. Coronavirus, gare a porte chiuse

ROMA - “I marziani a Napoli”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicato al Barcellona di Leo Messi che stasera sfida il Napoli al San Paolo nell'andata degli ottavi di Champions League. Prima sfida in gare ufficiali tra i due club, il tecnico partenopeo Gattuso ci crede: “Scenderemo in campo senza alcun timore”. La 'puce' accolta a Napoli come Diego Armando Maradona.

Champions, le altre sfide

Non c'è solo il Napoli che scenderà in campo questa sera alle 21 si sfidano Chelsea e Bayern Monaco, replay di una finale che si giocò nel 2012 e vinta dai londinesi. Domani le altre due gare che di fatto completano l'andata degli ottavi della Champions, entrambe le gare si disputeranno alle 21: la Juventus andrà a fare visita ai francesi del Lione mentre a Madrid il Real ospita il Manchester City.

Coronavirus, ecco le gare a porte chiuse

Dopo le parole del presidente della Federcalcio Gravina e del ministro dello Sport Spadafora inizia a diventare più chiaro il 26° turno di Serie A. Diverse le gare che si disputeranno a porte per l'emergenza Coronavirus, le regioni interessate dalla decisione sono Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Liguria. Queste le gare che si disputeranno a porte chiuse: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter. Da valutare Sampdoria-Hellas Verona, considerato che il provvedimento si esaurisce domenica 1 marzo, a porte aperte: Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta, Cagliari-Roma.

Regno Unito, niente colpi di testa per i bambini

Divieto ai bambini sotto i 12 anni di colpire il pallone di testa. Lo imporrà il Regno Unito. La decisione arriva sulla scia di quanto già adottato negli Usa nel 2015 e soprattutto alla luce dello studio epidemiologico retrospettivo pubblicato lo scorso ottobre dal New England Journal of Medicine e condotto dall'Università di Glasgow, in Scozia, in merito al possibile rapporto fra i colpi di testa nel calcio e danni cerebrali.

di Enrico Sarzanini\Edipress