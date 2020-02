Il Napoli ferma il Barça. Malagò: "I Giochi si faranno"

ROMA - Il Napoli ferma 1-1 il Barcellona al San Paolo e si giocherà i quarti di finale di Champions League nella gara di ritorno al Camp Nou. Vantaggio partenopeo alla mezz'ora del primo tempo con Mertens il pareggio ospite arriva al 12' della ripresa con Griezmann. Clamoroso il gol del possibile 2-1 che si divora Callejon. Nell'altra gara il Bayern Monaco stende il Chelsea 3-0 a Londra ed ipoteca i quarti: doppietta di Gnabry e gol del solito Lewandowski. Domani Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City. Polemico il tecnico bianconero su Juve-Inter a porte chiuse: "Allora anche tutte le altre di Serie A si devoo giocare senza tifosi".

Valencia-Atalanta a rischio per 2mila tifosi

Trasferta a rischio per i 2.377 tifosi dell'Atalanta che hanno già comprato il biglietto per la sfida contro il Valencia, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 10 febbraio prossimo al Mestalla. La trasferta non è stata interdetta ma non si può escludere a priori che i tre casi sospetti di Coronavirus registrati tra i tifosi del Valencia presenti a San Siro per la gara di andata (terminata 4-1 per la Dea) possano portare a provvedimenti diversi.

Malagò: "I giochi si faranno"

"Le Olimpiadi si faranno assolutamente, ogni giorno parliamo con il Cio e non c'è nessun elemento inverso, vi do la mia parola d'onore". E' la promessa del presidente del Coni, Giovanni Malagò in vista dei Giochi di Tokyo che molti temono possano essere cancellati per via del Coronavirus. "Bisogna essere ottimisti. Dal mio punto di vista sarei un irresponsabile se dicessi una cosa diversa, sono un membro del Cio" prosegue il numero uno dello sport italiano che conclude: "Se sapessi qualcosa di diverso forse non lo potrei dire ma vi giuro che non è così".

Leclerc, tifoso speciale: "Forza Lazio"

In questi giorni è impegnato a Barcellona in vista della seconda sessione di test invernali, il pilota della Ferrari, Charles Leclerc davanti allo smartphone di un tifoso biancoceleste si lasciato andare ad un "Forza Lazio". Fenomeno della Formula 1 il monegasco è un grande appassionato di calcio. Il video, ripreso da Lalaziosiamonoi.it e andato in onda a Lazialità in tv, è diventato subito virale scatenando la gioia dei laziali che hanno accolto il "nuovo" tifoso con grande entusiasmo.

di Enrico Sarzanini\Edipress