La Juve cade a Lione. Bayern, tegola Lewandowski

ROMA - La Juve cade a Lione nell'andata degli ottavi di Champions League. Decisivo il gol di Tousart al 31', vano l'assalto finale dei bianconeri che hanno sfiorato pià volte la rete del possibile pareggio. Il Manchester City invece batte il Real Madrid per 2-1. Al Santiago Bernabeu i Citizens si impongono in rimonta grazie alle reti di Gabriel Jesus (33'st) e De Bruyne su rigore (38'st) che rispondono all'iniziale vantaggio del Real con Isco (15'st).

Bayern, tegola Lewandowski

Il Bayern Monaco perde Robert Lewandowski per un mese. Il centravanti e capocannoniere della Champions League ha subìto la frattura della tibia quasi all'altezza dell'articolazione del ginocchio sinistro. Il polacco si è infortunato durante la vittoria che la squadra tedesca ha ottenuto in Champions League per 3-0 a Stamford Bridge, contro il Chelsea. L'attaccante è anche in lotta per la Scarpa d'oro con la punta della Lazio Ciro Immobile che comanda la classifica.

Fonseca: "Gara fonfamentale"

"Per noi è una partita importantissima, vogliamo passare". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent. Si parte dall'1-0 dell'Olimpico, il tecnico però non si fida: "Giochiamo come se il risultato fosse 0-0, con ambizione e coraggio. Dobbiamo concentrarci, anche perché in casa il Gent non ha mai perso in questa stagione e ha sempre segnato". "Non pensiamo solo a difenderci ma dobbiamo fare gol" conlcude il tecnico.

Conte: "Il calcio ha bisogno dei tifosi"

"Giocare a porte chiuse non è sicuramente bello, alla fine il calcio ha bisogno del pubblico, di sentire intorno l'atmosfera che è la cosa più bella al di là della partita". Così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets che si giocherà a porte chiuse come la sfida contro la Juventus di domenica a causa dell'emergenza Coronavirus. "Però ci rimettiamo a delle decisioni prese per ordine sanitario, mi auguro che però torni tutto quanto prima alla normalità" conclude il tecnico.

di Enrico Sarzanini\Edipress