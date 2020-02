Ronaldo: “Passiamo ai quarti”. Inzaghi: “Non siamo una sorpresa”

ROMA – “Siamo arrabbiati per il risultato di Lione, ma nessuna paura: sono convinto che passeremo il turno". Senza esitazione Cristiano Ronaldo crede che la Juve ribalterà l'1-0 subito in Francia nell'andata degli ottavi di Champions. “Può succedere questa è la competizione più difficile che ci sia, ma abbiamo fiducia per il ritorno, quando giocheremo davanti ai nostri tifosi” prosegue CR7 a Sky Sport che conclude: “Adesso pensiamo a vincere le prossime partite poi penseremo alla Champions”.

Inzaghi: “Non siamo una sorpresa”

Vincere contro il Bologna in attesa della sfida Juve-Inter. La Lazio è pronta per vivere una giornata che domani potrebbe proiettarla in solitario al comando della classifica. "Non penso al primo posto e non farò il tifo per nessuna, sono concentrato sul Bologna” chiarisce il tecnico biancoceleste Inzaghi che ammette: “Non siamo più una sorpresa. Abbiamo vinto tre trofei in questi anni e l'atmosfera intorno al campo è sempre elettrizzante. Siamo in un'ottima posizione di classifica da oltre due mesi, ma dobbiamo continuare così”.

Pianese, tre i giocatori contagiati dal Coronavirus

Salgono a tre i calciatori della Pianese, squadra di serie C, risultati positivi al tampone del Coronavirus. Oltre ai due calciatori, di cui già era stata divulgata la condizione e che sono seguiti dal Servizio sanitario della Toscana, emerge il terzo caso sospetto di un atleta il quale sta osservando l'isolamento fiduciario nella sua abitazione di Ravenna. Questo terzo giocatore è leggermente febbricitante e, come si apprende, viene seguito dalla competente Asl dell'Emilia Romagna. Sarebbe risultato positivo anche un addetto dello staff della squadra.

Coronavirus, Spadafora: “Farò proposte al Governo”

Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, proporrà al governo misure specifiche dedicate al mondo sportivo. E' quanto emerge al termine di incontri avuti con il presidente del Coni e con i rappresentanti di Figc, Serie A, Serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti, associazione calciatori e associazione arbitri. In una nota il ministro fa sapere che “sono stati condivisi e approfonditi importanti elementi di valutazione, sulla base dei quali il ministro proporrà al Governo misure specifiche dedicate al mondo sportivo”.

di Enrico Sarzanini\Edipress