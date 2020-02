Serie A, rinviate cinque partite. PSG, è bufera!

ROMA - Juve-Inter e le altre quattro partite di Serie A in programma in questo fine settimana a porte chiuse sono state rinviate al 13 maggio per l'emergenza legata al coronavirus. Lo ha deciso la Lega Calcio, che comunica la propria scelta tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale. Cambia anche la data della finale di Coppa Italia, che slitta al 20 maggio. Dunque, le gare di Serie A rinviate al 13 maggio sono: Juve-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia.

PSG, è bufera!

Bufera Psg. Duro confronto tra Leonardo e la squadra: rissa sfiorata con Navas. La società è infuriata con i giocatori che avrebbero festeggiato il compleanno di Icardi, Cavani e Di Maria dopo i ko in Champions. Neymar accusa il club, il ds viene quasi alle mani con il portiere. Lo rivela L'Equipe, che parla di un duro confronto negli spogliatoi tra i giocatori e l'ex centrocampista del Milan. "Chi non si sente coinvolto, può andarsene", avrebbe detto il ds brasiliano. Il confronto, comunque, avrebbe avuto anche effetti positivi, rinsaldando il legame fra i giocatori, più uniti che mai dopo le critiche di Leonardo.

Sci, Brignone altro podio

La leader della classifica generale della Coppa del Mondo di sci Federica Brignone ha chiuso al secondo posto il Super G di La Thuile. L'azzurra finisce dietro dietro all’austriaca Nina Ortlieb per un solo centesimo. Terzo posto per la svizzera Corinne Suter. Quinto e settimo posto per Marta Bassino ed Elena Curtoni. Con gli 80 punti conquistati per il secondo posto la Brignone allunga in classifica sull’americana Shiffrin, che non gareggia da fine gennaio dopo della morte del padre.

NBA, le partite della notte

Milwaukee non ha pietà di Oklahoma City, priva di Danilo Gallinari (tenuto a riposo) e travolta 133-86 nella notte Nba. Giannis Antetokounmpo brilla con 32 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Sorride invece l'unico italiano in campo: Nicolo Melli esce dalla panchina nel successo di New Orleans su Cleveland (116-104) mettendo a referto 10 punti e 6 rimbalzi. Nelle altre partite colpo importante nella lotta playoff per Sacramento, che espugna Memphis (104-101). Inutili per i Grizzlies i 32 punti di Brooks.

di Filippo Morsillo/EdiPress