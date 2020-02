Il Napoli batte il Torino. Lazio da sola in vetta

Il Napoli batte 2-1 il Torino nella seconda gara giocata in questo sabato di Serie A. Grazie a un gol per tempo gli uomini di Gattuso hanno archiviato il secondo successo consecutivo in campionato. Decisive le reti segnate da due difensori: Manolas e Di Lorenzo. Inutile ai fini del risultato il gol segnato nel finale dal granata Edera.

Biancocelesti primi dopo 20 anni

La Lazio vola in testa alla classifica del campionato di Serie A, grazie al successo per 2-0 contro il Bologna e al rinvio del big match tra Juventus e Inter. La gara giocata allo Stadio Olimpico è stata decisa dalle reti di Luis Alberto e Correa. I biancocelesti non si trovavano al primo posto in classifica nel girone di ritorno dalla stagione 1999-2000, proprio quando arrivò il secondo scudetto della loro storia.

Clamoroso ko per il Liverpool

Dopo 44 partite di fila senza sconfitte, si ferma la marcia del Liverpool in Premier League. I Reds hanno perso 3 a 0 contro il Watford. Decisive le reti di Sarr e Deeney. Svanisce così per il Liverpool la possibilità di battere il record assoluto di imbattibilità nel campionato inglese, detenuto dall’Arsenal di Wenger, arrivato a 49 partite senza sconfitte tra il 2003 e il 2004.

Liverani duro sui rinvii

Duro l’attacco dell’allenatore del Lecce Fabio Liverani in seguito alla decisione di rinviare cinque partite della 26esima giornata del campionato di Serie A. Così il tecnico giallorosso in conferenza stampa: "Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica, ritorna alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno interessi in gioco".

