Atalanta e Roma, botta e risposta. Spadafora: “Recuperi subito”

ROMA – La Roma vince 4-3 a Cagliari nel posticipo delle 26/a giornata di Serie A al termine di un match pirotecnico e tiene il passo dell'Atalanta che in classifica la precede al quarto posto. Sblocca Joao Pedro al 28', un minuto dopo Kalinic pareggia i conti per poi firmare il gol del sorpasso al 41'. Nella ripresa Kluivert al 19' cala il tris in contropiede ma i padroni di casa si rifanno sotto con il gol da fuori area di Pereiro. Kolarov al 36' ristabilisce le distanze ma al 44' ancora Joao Pedro realizza la doppietta personale ribadendo in rete il rigore respinto da Pau Lopez.

L'Atalanta stende il Lecce

Inarrestabile Atalanta regola con un perentorio 7-2 il Lecce e consolida il quarto posto in classifica. Tutto facile allo stadio Via del Mare per i bergamaschi che dopo poco più di 20' sono già avanti 2.0 grazie all'autogol di Donati e alla rete di Zapata. Il Lecce reagisce e trova il parui prima dell'intervallo con Saponara e Donati ma nella ripersa la squadra di Gasperini si scatena con i gol di Ilicic, Muriel, Malinovsky e Zapata che ne segna altri due. Sabato a Bergamo il big match contro la Lazio.

Spadafora: “Recuperare le gare in settimana”

Continuano le polemiche per le gare rinviate nel week end per l'emergenza Coronavirus. Oggi consiglio di Lega straordinario che si è concluso con una fumata nera, sulla questione è intervenuto anche il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “L'ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi”. “Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato" ha concluso.

Napoli, Mertens può restare

Incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens all'Hotel Vesuvio: al centro del pranzo il contratto del belga in scadenza a giugno. Tra i due c'era stata una rottura dopo le dichiarazioni del numero uno azzurro che aveva criticato la possibilità che Mertens andasse in Cina. Mertens ha più volte espresso la volontà di rimanere in azzurro, l'ultima delle quali in occasione del gol 121 con la maglia azzurra contro il Barcellona, e le parti adesso sarebbero disponibili a sedersi al tavolo per arrivare alla tanto agognata firma.

di Enrico Sarzanini\Edipress