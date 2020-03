Serie A, il nuovo calendario. Juve-Inter, niente conferenza per Sarri

ROMA - La Lega di Serie A ha comunicato date e orari della 27esima giornata, slittata al weekend del 14-15 marzo, dopo la decisione di occupare questo fine settimana con i recuperi delle sei gare rinviate per l'emergenza coronavirus nel turno precedente. Fissato anche il calendario della 28esima giornata, mentre il recupero di Verona-Cagliari, programmato per le 18.30 di mercoledì 18 marzo, verrà anticipato alle 15 dello stesso giorno. Per l'8° turno del girone di ritorno, la Juve giocherà a Bologna venerdì alle 20:45, mentre la Lazio sfiderà l'Atalanta domenica alle 15:00. Roma-Sampdoria sarà il posticipo delle 20:45. La 9ª giornata, invece, vedrà Lazio-Fiorentina affrontarsi venerdì 20 marzo alle 20:45 e Milan-Roma domenica 22 alle 18:00.

Juve-Inter, niente conferenza stampa per Sarri

Juve-Inter, Sarri non parlerà in conferenza stampa. In ottemperanza alle restrizioni vigenti legate all'emergenza coronavirus, il tecnico bianconero non presenterà il big match di domenica 8 marzo. Lo ha comunicato la società con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Siviglia-Roma, è caos

Siviglia-Roma si gioca a porte aperte, ma in Spagna è bufera. Sui giornali andalusi 'Diaro de Sevilla' e 'Estadio Deportivo' divampa la polemica sul fatto che per la partita di andata del 12 marzo, la società giallorossa stia vendendo i biglietti a disposizione della sua tifoseria. "Non sembra logico - scrive l'Estadio Deportivo -: l'Italia è il gran focolaio del contagio". Il Siviglia, intanto, ha reso noto in forma ufficiale che in occasione della partita di ritorno di Europa League fra le due squadre, il 19 marzo, la squadra arriverà nella capitale italiana senza giornalisti al seguito, ma solo ed esclusivamente con giocatori, staff tecnico e medico e "alcuni dirigenti e funzionari del club".

Sci, annullate le finali di Coppa del Mondo a Cortina

Niente gare a porte chiuse, saltano le finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina. La Federazione internazionale ha infatti bocciato la proposta italiana di far svolger la manifestazione senza pubblico chiedendo alla Fisi di cancellare l'evento. La formalizzazione della rinuncia dovrà arrivare entro le 24 di oggi. Lo comunica la stessa Fisi in una nota. La stagione dello sci alpino si concluderà quindi con le gare di Kranjska Gora per quanto riguarda il calendario maschile, e di Aare per il calendario femminile. "È una sconfitta per lo sport", è l'amaro commento di Flavio Roda.

di Jacopo Pascone/EdiPress