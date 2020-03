La Juve torna al comando. Scontro Lega-Spadafora

ROMA - La Juventus regola con un secco 2-0 l'Inter nel recupero della 26ª giornata di Serie A e torna al comando della classifica. Tutto facile per i bianconeri che trovano i gol nella ripresa: sblocca Ramsey al 54', il raddoppio arriva con un'autentica prodezza di Dybala che al 67' fissa il risultato con un gol da cineteca: prima fa fuori Young, si accentra, fraseggia con Ramsey, dribbla due uomini all'ingresso in area e la piazza di esterno sinistro. In classifica Juve al comando a 63 punti, segue la Lazio a 62, terza l'Inter a 54 ma con la gara contro la Sampdoria ancora da recuperare.

Il Milan cade in casa. Samp e Genoa sono vive

Negli altri recuperi il Milan cade in casa sotto i colpi di un Genoa scatenato e rallenta la sua corsa verso l'Europa. Sblocca Pandev il raddoppio è di Cassata, a nulla vale il gol di Ibrahimovic che nel finale riapre il match. Bene anche la Sampdoria che batte il Verona in rimonta e resta a +1 proprio sul Genoa quart'ultimo: ospiti avanti grazie all'autogol di Audero, i blucerchiati rimontano grazie alla doppietta di Quagliarella. Pareggio senza reti invece tra Udinese e Fiorentina. Domani sera Sassuolo-Brescia. Parma sconfitto in casa dalla Spal, gol-vittoria di Petagna su rigore.

Scontro totale Lega-Spadafora

E' scontro totale tra la Lega Calcio ed il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ad accendere la miccia è stato proprio il ministro: "Giocare è stato un gesto irresponsabile della Lega di serie A e del suo presidente Dal Pino". Pronta la risposta del presidente della Lega, Paolo Dal Pino: "Queste affermazioni sono sbagliate nel merito e nella sostanza. Il ministro ignora le norme e rifiuta la responsabilità del suo ruolo". "Invece di fare demagogia sia coerente con le proprie azioni di governo e se necessario emani un Decreto assumendosi responsabilità che sta scaricando su altri" conclude Del Pino.

Tommasi ripete: "Campionato da fermare"

"Non si può e non si deve continuare a giocare". Lo ripete per l'ennesima volta il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi in diretta a 90' sulla Rai. "Non perché questa è la volontà dei calciatori. Non è questo il messaggio che deve passare con la richiesta di sciopero. Ma perché è la situazione che lo richiede, che ci chiede di cambiare il nostro modo di socializzare" prosegue Tommasi che poi conclude: "Se il calcio non si ferma ci si può continuare a ritrovare nei locali per vedere le partite, creando nuove occasioni di contagio".

