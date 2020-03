Champions, Atalanta nella storia. Serie A, tre ipotesi

ROMA - L'Atalanta vince 4-3 a Valencia e centra una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League alla sua prima partecipazione. Mattatore della serata un Ilicic scatenato autore di quattro gol, a nulla è valsa la dioppietta di Gameiro e la rete di Torres. La squadra di Gasperini all'andata a Bergamo si era imposta con un convincente 4-1. Nell'altra sfida si qualifica il Lipsia che, dopo lo 0-1 a Londra, supera il Tottenham di Mourinho 3-0 e vola ai quarti grazie alla doppietta di Sabitzer e al gol di Forsberg.

Serie A, tre ipotesi al vaglio

“La serie A sfrutti tutte le date a disposizione fino al 31 maggio, con lo scivolamento del calendario”. E' la richiesta avanzata alla Lega dal presidente della Figc, Gabriele Gravina con l'obiettivo, in caso di ripresa delle gare “di portare a termine il campionato”. L'indicazione del termine temporale ipotizza lo slittamento di una settimana della fine della stagione, a ridosso della data prevista per l'avvio di Euro 2020, il 12 giugno. Tre gli scenari che sono emersi per la Serie A: interruzione del campionato senza assegnazione del titolo, play off e play out o far riferimento alla classifica attuale.

Fonseca: “Fermate anche le Coppe”

“Non ha senso fermare la Serie A e non le Coppe Europee”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca in merito alle decisioni prese per arginare l'emergenza Coronavirus. “C'è una cosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone” prosegue l'allenatore giallorosso all'agenzia iberica Efe secondo cui “in questi giorni si prenderanno decisioni molto importanti e che non debbano essere prese solo dalle rispettive leghe, ma debbano essere prese insieme all'Uefa”.

I giocatori chiedono la sospensione degli allenamenti

I giocatori avrebbero chiesto di fermare anche gli allenamenti. A farsi portavoce di questo sollecito l'Aic nel coso del consiglio della Figc che ha ratificato lo stop a tutti i campionati sulla base del nuovo decreto del governo per l'emergenza Coronavirus. In ogni caso già molti club tra cui Fiorentina, Milan e Lazio hanno già sospeso gli allenamenti per diversi giorni. In Francia invece tutte le gare si giocheranno a porte chiuse, sarà senza spettatori anche l'amichevole Italia-Germania del il 31 marzo a Norimberga.

di Enrico Sarzanini\Edipress