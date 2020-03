Coronavirus: “Final Champions”. Paura Atalanta

ROMA - “Final Champions”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicato al nuovo calendario che l'Uefa si appresta ad approvare a causa dell'emergenza coronavirus. I campionati delle varie leghe ripartiranno quasi certamente a maggio mentre le Coppe europee a giugno con un torneo finale a quattro squadre in campo neutro: a Istanbul la Champions mentre a Danzica l'Europa League. Gli Europei invece verranno rinviati a novembre 2020 oppure a giugno 2021.

Paura Atalanta

L'Atalanta ha disposto la quarantena a scopo precauzionale per i propri tesserati e la ripresa dell'attività per il prossimo martedì 24 marzo. La decisione è arrivata dopo le notizie provenienti dalla Spagna, con 5 fra staff e giocatori del Valencia, che non ne ha diffuso l'identità nel comunicato ufficiale, positivi al Coronavirus. Di questi, il terzino sinistro José Gayà ha giocato contro i nerazzurri entrambi gli ottavi di finale di Champions League.

Mancini: “Ne usciremo più forti”

“In questo momento la cosa più importante è tutelare la salute, non possiamo perdere delle vite umane, i nostri nonni... Avremmo vinto quest'anno, vinceremo il prossimo anno". E' il messaggio che il ct azzurro Roberto Mancini ha mandato nel corso di 90' sulla Rai. "Credo che quando ricominceremo sarà tutto più bello per il fatto che ritroviamo la libertà e torneremo a vedere le partite" l'auspicio del ct che vede un futuro roseo per il calcio e non solo: “Queste situazioni così drammatiche ti fanno diventare migliori io lo spero”.

I campioni 2006 in campo con la croce rossa

I Campioni del mondo 2006 hanno deciso di scendere in campo per combattere l'emergenza coronavirus: obiettivo raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. L'iniziativa si chiama 'Be Champion against Covid 19-Uniti, vinceremo ancora'. Al momento sono stati raccolti oltre 120mila euro. euro su un obiettivo prefissato di 1 milione di euro. Una campagna lanciata dall'ex capitano Fabio Cannavaro con gli altri azzurri. Per donare il sito è: https://www.gofundme.com/f/italiawc2006.

di Enrico Sarzanini\Edipess