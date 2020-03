“Stipendi, stop subito”. Immobile: “Sogno gol e abbracci”

ROMA - “Stipendi, stop subito”. Questo il titolo di apertura del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedicato all'imminente decisione della Lega Calcio che è pronta a fermare gli emolumenti ai calciatori giù dal mese di marzo. Alla base della clamorosa mossa ci sarebbe il timore da parte dei presidenti dei vari club che la stagione possa saltare. Intanto le società pronte a chiedere al Governo agevolazioni e alcune modifiche al quadro legislativo.

Immobile: “Sogno gol e abbracci”

Ciro Immobile, centravanti della Nazionale e della Lazio racconta in esclusiva al 'Corriere dello Sport' le sue giornate passate a casa con la famiglia. “Ho vissuto tutta la mia vita a giocare e mi mancano il campo e le partite” svela la punta che ammette: “Scappo spesso sul terrazzo a palleggiare”. Così sulla squadra biancoceleste: “Stavamo facendo cose incredibili, adesso speriamo di tornare e di poter riprendere il nostro cammino, personalmente sogno gol ed abbracci”.

Lukaku: “Giocare solo se i sicurezza”

“La prima cosa per me è assicurare la salute generale”. Così l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku in una video intervista a B\R Football. “Se dobbiamo giocare in condizioni tali da non garantire sulla salute, perché dovremmo giocare?” si chiede la punta nerazzurra che racconta quanto sta succedendo: “La squadra è in autoisolamento per vedere se qualcuno di noi accusa dei sintomi: dobbiamo misurare la febbre ogni giorno ed il 25 marzo forse saremo sottoposti a tampone quando torneremo a radunarci”. “Non sono spaventato ma è come vivere in una bolla” conclude Lukaku.

Tokyo, nuoto Usa: “Rinviare i giochi”

“Rinviare le Olpimpiadi di Tokyo”. E' il disperato appella che il nuoto Usa ha scritto al Comitato olimpico e paralimpico statunitense (Usopc). Una presa di posizione forte di una delle federazioni mondiali con il maggior peso specifico: basti pensare che ai Giochi di Rio ha ottenuto 33 podi, occupando il settimo posto virtuale del medagliere. Secondo Usa Swimming “gli atleti sono sottoposti a tremende pressioni, stress e ansia e la loro salute mentale e il benessere devono essere tra le massime priorità”.

di Enrico Sarzanini\Edipress