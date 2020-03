“I Giochi nel 2021”. Bayern, taglio degli stipendi

ROMA – Adesso c'è anche l'ok da perte del Cio: i Giochi di Tokyo dunque slittano di un anno e si disputeranno nell'estate del 2021. Secondo Kyodo News il premier giapponese, Shinzo Abe, e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, hanno concordato di rimandare al prossimo anno le Olimpiadi di Tokyo in programma dal 24 luglio al 9 agosto. Parlando con i giornalisti il primo ministro del Giappone ha riferito di una telefonata con il numero 1 del Cio, sottolineando che “la decisione di posticipare i Giochi è totalmente condivisa”. Le Olimpiadi si chiameranno sempre Tokyo 2020.

Bayern, ok dei giocatori alla riduzione degli stipendi

I giocatori del Bayern Monaco dicono si alla riduzione degli stipendi per far fronte alla crisi economica derivante dall'emergenza coronavirus. Secondo quanto scrive il quotidiano tedesco 'Bild', i calciatori della società bavarese hanno accettato un taglio dell'ingaggio del 20%. Una scelta che avrebbero fatto anche altri club della Bundesliga e che nel caso del Bayern coinvolge anche i dirigenti.

Lady Rugani e il giallo del tampone

Giallo dopo l'intervista della fidanzata di Daniele Rugani, Michela Persico, rilasciata al portale TPI (The Post Internazionale). La giornalista, originaria di Alzano Lombardo (Bergamo), sostiene che il tampone al calciatore della Juventus per la ricerca del virus è stato effettuato domenica 8 marzo, giorno di Juventus-Inter, e che l'esito gli è stato comunicato il 9. La società bianconera contesta questa ricostruzione e fa sapere che la data del test è mercoledì 11 marzo: l'analisi sarebbe stata effettuata al mattino, il responso consegnato alla sera. Alle 23 di quel giorno il club bianconero ha diffuso il comunicato ufficiale della positività di Rugani.

F1, Brown: “Se possibile inizieremo in estate”

"Se il virus ce lo permetterà cominceremo d'estate”. Lo ha fatto sapere Zak Brown, CEO di McLaren Racing. La Formula Uno dopo il rinvio di otto gran premi dovrebbe vedere l'inizio del mondiale a Montreal, in Canada, nel weekend del 12/14 giugno. “La McLaren Racing, insieme a tutti i team, la Formula 1 e la FIA stanno lavorando molto duramente per fare in modo di poter cominciare in completa sicurezza, ma sempre quando il mondo diventerà un luogo più sicuro” conclude Brown.

