Pelè: “Ronaldo il migliore”. Inter, cuore d'oro

ROMA - “Oggi il migliore del mondo è Cristiano Ronaldo”. Parola di Pelè che, ospite del canale YouTube “Canal Pilhado”, parla dei più forti calciatori del momento. “Non si può dimenticare Messi, naturalmente, ma non è un marcatore” aggiunge l'ex fenomeno brasiliano che, parlando del miglior giocatore della storia, snobba ancora una volta Maradona: “E’ una domanda a cui è difficile rispondere. Non si possono dimenticare Zico, Ronaldinho, Ronaldo. E, in Europa, giocatori come Beckenbauer e Cruyff ma credo che Pelè fosse migliore di loro”.

L'inter raccoglie oltre 650.000 euro

L'Inter ha raccolto 658.000 euro che verranno devoluti all'ospedale Sacco di Milano grazie alla campagna #TogetherAsATeam. ''Importante è stato il contributo dei tifosi tramite il crowdfunding di Facebook, lanciato sabato 14 marzo” sottolinea la società nerazzurra in una nota in cuispiega che sono state effettuate ben “3.500 donazioni per un totale di 108.000 euro" a cui vanno sommati i 500.000 euro raccolti dal club tra giocatori, dirigenti e dipendenti e i 50.000 euro donati dalla Fondazione PUPI del vicepresidente Javier Zanetti.

Bach: “Cerchiamo gli scenari ideali”

"E' stato decisivo il diffondersi del virus in ogni parte del mondo per determinare il rinvio delle Olimpiadi”. Lo ha rivelato il presidente del Cio, Thomas Bach nella conference-call organizzata il giorno dopo il rinvio dei Giochi di Tokyo. Bach ha fatto sapere che il Cio è pronto “a discutere diversi scenari futuri e ci impegneremo per individuare quelli ideali. Le conseguenze finanziarie non sono una priorità, il parere dell'Oms è stato determinante nella scelta" ha concluso.

Coronavirus, salta anche Piazza di Siena

Anche il concorso ippico di Piazza di Siena è stato cancellato a causa del coronavirus. Lo comunica la stessa Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) in una nota in cui spiega che l'annullamento si è reso necessario "in considerazione della gravissima situazione determinata dall'emergenza Covid-19 e delle stringenti disposizioni per il contenimento del contagio stabilite dal governo italiano e dalla maggioranza dei Paesi esteri”. L'appuntamento per il 2021 è sin d'ora fissato: dal 26 al 30 maggio.

di Enrico Sarzanini\Edipress