“La Juve su Marcelo”. Ajax, Nouri esce dal coma

ROMA - “La Juventus vuole portare Marcelo a Torino”. L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, a scriverla il quotidiano 'Marca' secondo cui la stella del Real Madrid, che ha un contratto fino al 2022 con i blancos, sarebbe all ricerca di una nuova esperienza dopo una stagione senza la giusta continuità. Secondo il quotidiano spagnolo dietro questa volontà di Marcelo di andare via ci sarebbe Cristiano Ronaldo che starebbe spingendo per fargli vestire la maglia bianconera.

Ajax, Nouri si sveglia dal coma 3 anni dopo

Dopo quasi tre anni si è svegliato dal coma Abdelhak 'Appie' Nouri, il giocatore dell'Ajax di origini marocchine, colpito da ictus l'8 luglio del 2017. Il 22 enne, tra i giocatori più promettenti della squadra olandese, si sentì male durante una partita amichevole contro il Werder Brema. Già a un anno dal ricovero Nouri aveva dato segnali di miglioramento, anche se ha subito danni cerebrali, ma adesso a 2 anni e 8 mesi da quel tragico giorno ha lasciato l'ospedale, non è più in coma, è a casa, “consapevole di dove si trova ed è importare per lui stare in famiglia” come ha raccontato il fratello.

Immobile, il Liverpool lo punta

Il Liverpool sogna di portare l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile in Premier League. Secondo quanto scrive 'Liverpool Echo', i 'reds' avrebbero puntato forte su Timoe Werner del Lipsia come prima scelta, nel caso la trattativa non dovesse decollare proveranno a convincere l'attuale capocannoniere della Serie A a trasferirsi in Inghilterra. Immobile ha già avuto l'attuale allenatore del Liverpool, Klopp ai tempi del Borussia Dortmund.

Rugby, stagione chiusa

Il rugby è il primo sport che si arrende definitivamente al coronavirus per la stagione in corso. La Federazione ha deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019-2020 e stabilisce anche la mancata assegnazione dei titoli di Campione d'Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione. La Fir ha anche stabilito che la ripresa dell'attività domestica per la stagione 2020/21 sarà successivamente disciplinata dal Consiglio federale.

