Coronavirus, oltre 10.000 morti. Godin: “Hanno tirato la corda”

ROMA - Superate le diecimila vittime in Italia per il coronavirus. E' il dato che arriva dall'ultimo bollettino della Protezione Civile con un aumento rispetto a ieri di 889 vittime. In totale sono 12.384 le persone guarite in Italia, 1.434 in più di ieri. Complessivamente sono 70.065 i malati, 3.651 in più rispetto a ieri quando erano stati 4.401. Sono 3.856 i malati ricoverati in terapia intensiva, di questi 1.319 sono in Lombardia.

Godin accusa: “Hanno tirato la corda fino all'ultimo...”

"Siamo stati esposti fino all'ultimo momento”. E' l'accusa che il difensore dell'Inter, Diego Godin, ha lanciato in un'intervista a ESPN. Il giocatore poi rincara la dose: “Hanno continuato a tirare la corda per vedere se si poteva continuare a giocare – racconta - fino a quando la situazione non è stata insostenibile e il sistema sanitario è crollato”. Secondo Godin “all'inizio si pensava che fosse un problema cinese e che non avrebbe raggiunto altri paesi. Hanno preso le misure a poco a poco, piuttosto lentamente. I medici sono degli eroi”.

Vettel: “Prendiamo la cosa sul serio”

“Prendete sul serio la situazione, prendetevi cura di voi stessi e delle altre persone soprattutto di quelle più anziane”. Questo il messaggio che il pilota della Ferrari, Sebastian Vettel manda dai cabali social della rossa. “La cosa più importante è rispettare le altre persone e questo significa tenersi a una distanza di sicurezza dagli altri” prosegue il tedesco che aggiunge: “Non sottovalutate la situazione, prendete la cosa sul serio e siate responsabili!".

“La Roma punta Diego Costa”

La Roma ha messo gli occhi su Diego Costa. Lo scrive 'Mundo Deportivo' secondo cui la squadra giallorossa sarebbe pronta a pescare ancora in casa dell'Atletico Madrid per sostituire Nikola Kalinic che non verrà riscattato e tornerà proprio alla corte di Simeone. Secondo il quotidiano spagnolo il ds giallorosso Gianluca Petrachi ha già sull'agenda il nome dell'attaccante brasiliano e sarebbe pronto a presentare un'offerta all'Atletico.

di Enrico Sarzanini\Edipress