“La Juve taglia 90 milioni”. Ligue 1, riduzione del 50%

ROMA - “La Juve taglia 90 milioni!”. Questo il titolo di apertura del 'Corriere dello Spport' oggi in edicola e dedicato alla clamorosa decisione della società bianconera di ridurre il monte ingaggi a causa dell'emergenza coronavirus. La Juventus anticipa tutti: a partire da questo mese nessuno verrà pagato fino a fine stagione. Poi ricontrattazione nel caso si riprenda a giocare e il recupero di 2,5 mensilità il prossimo anno.

Ligue 1, verso la riduzione del 50%

Gli stipendi in Ligue 1 invece potrebbero essere tagliati in media del 50%. Lo scrive l'Equipe secondo cui tra i club francesi c'è chi ha già messo in atto la disoccupazione parziale mentre l'altra misura allo studio riguarda un drastico taglio degli ingaggi, fronte al quale la Lfp, la Lega calcio francese, sta lavorando in maniera molto concreta. Secondo il quotidiano laa riduzione degli stipendi sarà compensata in seguito e al momento del ritorno sul campo con i diritti tv.

Barcellona, braccio di ferro con Messi & co

Il Barcellona in attesa di trovare un accordo con i calciatori della prima squadra ha iniziato a tagliare giocatori e dipendenti della "cantera": tesserati e membri della seconda squadra e delle altre formazioni giovanili subiranno una riduzione del 30% dello stipendio, a partire dal 14 marzo. A comunicare la decisione del club il responsabile del settore giovanile del club, Patrick Kluivert, anche lui tra le vittime del provvedimento. Sui big invece il Barça sembra orientato ad applicare una decurtazione del 70%.

Giroud: “Ero ad un passo dall'Inter”

“Il progetto sportivo dell'Inter era il più interessante”. Lo ha svelato Olivier Giroud che nel mercato di gennaio era ad un passo dall'addio al Chelsea. “Non è stato possibile, anche se ho sperato fino a mezzanotte del 31 gennaio di poter raggiungere l'Inter” prosegue l'attaccante in un'intervista a TF1. La trattativa alla fine saltò perché il club inglese non riuscì trovare un'alternativa: “Conte mi chiamò lo conosceva e questo era un vantaggio per me. La Lazio, dal canto suo, ha tentato il tutto per tutto venendo addirittura a Londra per provare qualcosa ma l'affare è stato bloccato”.

di Enrico Sarzanini\Edipress