Diaconale, frecciata alla Juve. “Salta anche Wimbledon”

ROMA – Nuova frecciata del responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, alla Juventus. Nel suo ‘Taccuino Biancoceleste’ affidato a Facebook senza troppi giri di parole spiega che la voglia dei biancocelesti di provare a vincere lo scudetto sul campo ha “la stessa legittimità di quello di chi vorrebbe annullare il campionato in corso o per avere lo scudetto d’ufficio e potersi dedicare solo alla Champions o per evitare una rovinosa retrocessione”. C'è anche un attacco al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che, spiega “non conosce il ruolo del calcio nell’economia e nell’immaginario collettivo del Paese”.

La Premier come un mondiale per club

La Premier League potrebbe trasformarsi in un mondiale per club, con le 20 squadre isolate in ritiro per sei settimane, e partite disputate a porte chiuse, ogni tre giorni tra giugno e luglio, in un numero limitato di stadi. E' l'ultima proposta delle società inglesi per portare a termine l'attuale stagione, che non ricomincerà - secondo le ultime disposizioni della Federcalcio inglese - prima del 30 aprile. L'idea secondo il quotidiano Independent è di confinare le squadre, organizzando lunghi ritiri in resort isolati. Dai quali giocatori, staff tecnico e dirigenti uscirebbero solo in occasione delle partite, così da minimizzare i rischio di contagi.

Lopez contro la Nara: “Sei una irresponsabile”

Nuova diatriba tra Maxi Lopez e Wanda Nara, questa volta motivo del contendere la scelta dell'attuale compagna di Mauro Icardi di lasciare Parigi per tornare in Lombardia, epicentro in Italia dell'emergenza legata al nuovo coronavirus. Secondo l'ex punta di Barcellona e Milan questo metterebbe a rischio la salute dei tre figli della coppia. “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena quando a tutti viene chiesto di non uscire” scrive Maxi Lopez sui social che aggiunge: “Non capisco cosa ti è passato per la testa”.

“Salta anche Wimbledon”

Il torneo di tennis di Wimbledon verrà annullato a causa del coronavirus. Lo ha anticipato il vice presidente della Federazione tedesca di tennis (DTB), Dirk Hordoff. “Le decisioni necessarie sono già state prese e verrò annullato mercoledì prossimo” avrebbe annunciato Hordoff al quotidiano spagnolo 'La Vanguardia'. Nei giorni scorsi, l'All England Club aveva annunciato che avrebbe analizzato la situazione nei prossimi giorni, con la cancellazione o il rinvio sul tavolo, ma aveva escluso di giocare senza pubblico.

di Enrico Sarzanini\Edipress