Coronavirus: "Siamo al plateau". Calcio, in arrivo aiuti dalla Fifa

ROMA - Sono 15.729 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.109 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Aumentano ancora purtroppo i morti che sono 837 in un giorno. In totale sono stati registrati 4.053 nuovi casi, un numero praticamente identico a ieri (4.050). "La curva ci dice che siamo al plateau, non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita ma che dobbiamo iniziare la discesa e la discesa si comincia applicando le misure in atto" ha detto il presidente dell'Iss (Istituto Superiore della Sanità) Silvio Brusaferro. Intanto il Viminale in una ciroclare fa sapere che è "da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione".

Totti: "Non c'è ancora un giocatore come me"

"Non c'è ancora un altro Totti". Così l'ex numero 10 della Roma in una diretta Instagram con Vincent Candela. "Lo troveremo insieme" aggiunge Totti pronto a chiamare nella sua scuderia proprio l'ex terzino. "La Roma non me la leverà mai nessuno dalla testa e dal cuore. Per me la Roma è la Roma. La mia seconda pelle" prosegue l'ex capitano giallorosso he racconta: "Sono in stand by. Vedo calciatori giovani e ho aperto una società di scouting e procura, perché voglio far crescere i giovani nel migliore dei modi e voglio far sì che crescano onestamente come son cresciuto io. Con valori importanti. Per questo sto cercando in giro per il mondo nuovi talenti".

Inter, Conte ed i giocatori dicono si al taglio degli ingaggi

Il tecnico Antonio Conte e i calciatori dell'Inter sono disposti a ridursi gli stipendi. Questa l'indiscrezione dell'Ansa secondo cui fonti societarie nerazzurre fanno notare come "in seguito a costanti colloqui in corso tra la società, Conte e il capitano Handanovic - considerata la grave emergenza sanitaria - è emerso che l'allenatore, lo staff tecnico, tutti i giocatori della prima squadra si sono resi disponibili ad una riduzione dei loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva". Si precisa inoltre che "le modalità specifiche e gli accordi individuali verranno concordati quando gli scenari legati alla ripresa o meno della stagione in corso saranno meglio delineati".

Calcio, in arrivo aiuti dalla Fifa

Una sorta di piano Marshall per soccorrere il calcio mondiale in crisi finanziaria per l'emergenza coronavirus è allo studio della Fifa. Proprio nei giorni scorsi, in un articolo del New York Times si era parlato di un fondo speciale di emergenza. La Fifa sottolina che si "sta lavorando alla possibilità di fornire assistenza alla comunità calcistica di tutto il mondo dopo aver fatto una valutazione globale dell'impatto finanziario che questa pandemia avrà sul calcio".

di Enrico Sarzanini\Edipress