“Ronaldo non tornerà a Madrid”. Bayern, Muller rinnova

ROMA - “Cristiano Ronaldo non tornerà a Madrid”. Lo scrive il quotidiano spagnolo 'As' secondo cui le “speculazioni in Italia sul ritorno di CR7 non hanno nessun riscontro pratico”. A confermarlo sarebbero fonti interne al Real Madrid che, al quotidiano avrebbero detto che questo “non rientra nella politica sportiva del club”. Madrid ha grandi ricordi di Cristiano e il suo presidente Florentino Pérez, lo tiene in grande considerazione “ma il suo tempo è passato e i suoi obiettivi sportivi sono diversi" hanno confermato le stesse fonti.

Bayern Monaco, Muller rinnova

Adesso è diventato ufficiale: Thomas Muller ha prolungato il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 2023. Il 30enne attaccante tedesco prosegue così la sua carriera nel club dove entrò ad appena 10 anni e con il quale ha vinto 8 Bundesliga, 5 Coppe di Germania, 5 Supercoppe, la Champions League, la Supercoppa e il Mondiale per club nel 2013. A questo va aggiunto il Mondiale vinto con la Germania nel 2014 in Brasile. “Per me questa società non è solo un datore di lavoro, è la mia passione” le parole di Muller.

Perez: “Giusto tagliare i salari”

“Capisco il taglio dei salari d'altronde siamo pagati per giocare il fine settimana e con questa situazione non possiamo”. Così l'attaccante della Roma, Carles Perez in un'intervista a 'Marca' arrivato a gennaio dal Barcellona: “Non ho capito la mia partenza, ma lo rispetto e ringrazio il club per come mi ha trattato per anni”. Così sulla corsa per la Champions: “Dobbiamo vincere ogni partita per centrare l'obiettivo”. Conclusione dedicata alla rivalità con la Lazio: “E' impressionante, a Barcellona il calcio è grandioso ma non ha niente a che fare con quello che vedo ogni giorno a Roma”.

MotoGp, rinviati altri due Gran Premi

L'emergenza coronavirus costringe la MotoGp a rinviare la sua partenza: sono stati infatti rinviati a data da destinarsi di altri due Gran Premi, quello d'Italia in programma al Mugello il 31 maggio e quello di Catalunya, previsto il 7 giugno a Barcellona. Lo slittamento di questi due appuntamenti arriva pochi giorni dopo il rinvio del GP di Le Mans, da rischedulare al pari di Jerez. Da calendario, la prima data utile per la partenza della stagione di MotoGP è quella del 21 giugno, quando è in programma il GP di Germania al Sachenring.

di Enrico Sarzanini\Edipress