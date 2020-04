“Obbligo di Var”. Messi: “Io all'Inter una fake”

ROMA - “Obbligo di Var”. Questo il titolo che campeggia questa mattina sulla prima pagina del ICorriere dello Sport' e dedicata alle nuove regole emanate dall'International Board che raccomanda tra l'altro un maggior ricorso al video lasciando alle federazioni dei vari Paesi la libertà di applicare le novità alla ripartenza dei campionati. Tra le novità per il fallo di mano si stabilirà che se la palla colpisce la spalla non ci sarà alcun intervento dell'arbitro, ma se colpisce il gomito verso il basso invece sì. Nel caso in cui l'attaccante tocchi involontariamente la palla con la mano, verrà penalizzato solo se la giocata si concretizza subito con un gol o se l'attaccante o la sua squadra ne sono favoriti (per esempio se passa poco tempo dal tocco di mano).

Messi: “Io all'Inter una fake”

Lionel Messi ha smentito che nella prossima stagione andrà all'Inter. Il numero 10 del Barcellona lo ha fatto dal suo profilo ufficiale di Instagram dopo alcune indiscrezioni del sito 'Tnt Sports' bollando la notizia come una “fake news”. La pulce ha inoltre smentito categoricamente di aver pagato 1,6 milioni di dollari della cauzione di Ronaldinho, arrestato qualche settimana fa in Pargauay perché in possesso di un passaporto falso. “Anche quello che hanno detto del Newell's Old Boys, settimane fa, su questo stesso mezzo di comunicazione, era falso. Meno male che nessuno ci crede" conclude Messi.

Lukaku: “Ho sempre avuto l'Inter in testa”

“Ho sempre pensato che se fossi andato in Italia avrei giocato nell'Inter”. Così l'attaccantenerazzurro Romelu Lukaku, durante un video in diretta sul profilo Instagram del club insieme ad Adriano, dichiara il proprio amore all'Inter: “Lo pensai già nel 1998 quando vidi la finale di Coppa Uefa (contro la Lazio, ndr) con Ronaldo assoluto protagonista”. A Lukaku arrivano i complimenti anche di Adriano: "Sei un grande giocatore, già lo sai. Adesso hai preso il mio posto, sono felice per te e anche per l'Inter. Spero tu faccia bene. Milano è una città meravigliosa".

Luis Alberto: “Ci siamo per il rinnovo con la Lazio”

“Il rinnovo con la Lazio è a buon punto è presto arriverà”. Lo ha annunciato il giocatore biancoceleste Luis Alberto in una diretta su Instagram con il giornalista di Onda, Cero Antonio Fuentes. “Ho sempre detto che il Siviglia è casa mia e che mi piacerebbe tornare ma adesso il mio futuro è in biancoceleste” sottolinea lo spagnolo che crede nello scudetto: “Siamo ad un punto dalla Juventus e non possiamo negare di essere in lizza per vincerlo. Dipenderà dall'evoluzione del Virus ma forse ai primi di giugno potremo tornare a giocare. In ogni caso il campionato va concluso, non farlo sarebbe ingiusto” conclude Luis Alberto.

di Enrico Sarzanini\Edipress