Coronavirus, oltre 100mila positivi. De Rossi: “Sogno di allenare la Roma”

ROMA – Restano stabili i dati dei positivi da coronavirus in Italia. L'incremento è di 1.996 unità in aumento rispetto ai dati di ieri, sono in totale 100.269 le persone attualmente positive in Italia. Sempre alto il numero dei morti (oggi superata quota 600) ma continua a crescere anche il numero dei guariti di circa duemila persone al giorno, in totale ha raggiunto le 32.534 unità. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 152.271, calano sia le terapie intensive che i ricoveri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 963.473 “con un incremento di 56mila”, ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.

De Rossi: “Un giorno allenerò la Roma”

"Un giorno vorrei allenare la Roma”. E' la promessa che l'ex capitano giallorosso, Daniele De Rossi ha fatto ai tifosi. “Penso, presumo e spero che un giorno succederà, ma non ho fretta” prosegue il centrocampista che sottolinea: “Dovrà succedere perché sono diventato un bravo allenatore e non perché sono stato un calciatore importantissimo di questa squadra”. De Rossi ci tiene a precisare di non aver “sentito nessun dirigente della Roma, nessuno mi ha chiamato per il futuro. E neanche io chiamerò nessuno". "Penso che devo imparare dal migliore, ossia Guardiola quindi partirò da lui per il mio percorso” conclude.

Correa: “Mi manca il calcio”

“Mi mancano la mia fidanzata, la famiglia e giocare a calcio”. Così l'attaccante della Lazio, Joaquin Correa intervistato in diretta Instagram dal suo amico Bruno Rossetti. “E' davvero brutto svegliarsi la mattina e sapere di non dover andare ad allenarsi oppure che la domenica non si gioca” prosegue l'attaccante che sul gol più importante della sua carriera non ha dubbi: “Quello contro il Milan lo scorso anno in semifinale di Coppa Italia”. Correa svela qual'è il suo idolo: “Da piccolo era Kakà, all’epoca del Milan. È un giocatore che mi piace molto, soprattutto per il suo stile di gioco. L'allenatore? Pellegrini è stato importante perché mi ha fatto capire come fosse il mondo del calcio”.

Federica Pellegrini, asta di cimeli per ospedale di Bergamo

Federica Pellegrini ha messo a disposizione cimeli sportivi unici, tra i quali quelli dell'Olimpiade di Pechino 2008, per dare un sostegno economico all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, impegnato in prima linea in una zona critica contro il Covid-19. Il ricavato servirà per acquistare ventilatori e dispositivi di protezione (mascherine, cuffie, camici, occhiali monouso), utili al personale sanitario bergamasco, formato da oltre 800 valorosi infermieri e medici. L'asta è in programma Martedì 14 aprile, dalle 15.30 alle ore 17.30 sul sito https://www.6enough.eu.

di Enrico Sarzanini\Edipress