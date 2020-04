“Tutto pronto”. Gravina: “Chiuderemo la stagione"

ROMA - “Tutto pronto”. Questo il titolo di apertura del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicato all'intenzione della Uefa e di tutte le Leghe deo maggiori campionati europei di terminare la stagione. La Figc si prepara a dare il via. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Lega: verranno prese in esame varie ipotesi di calendario, ma sempre partendo dal 31-31 maggio. Rezza intanto aggiusta il tiro: “La decisione sulla ripresa spetta alla politica”.

Gravina: “Chiuderemo la stagione”

"Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine”. Parola del presidente della Figc, Gabriele Gravina che in un'intervista a 'Repubblica' ribadisce la ferma volontà di chiudere la stagione. “Ho massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilità di applicarla, ma non posso ammainare bandiera” prosegue Gravina che precisa: “Lavoriamo sul come, non sul quando. Quando il Paese tornerà a vivere, quando ci saranno le condizioni per altri settori tornerà anche il calcio”.

Di Francesco: “La mia verità”

“L'unico rammarico è stato non aver trattenuto Strootman ma la Roma con me ha raggiunto il massimo dell'era americana”. Così Eusebio Di Francesco torna a parlare in un'intervista esclusiva al 'Corriere dello Sporti' oggi in edicola dopo i due esoneri con i giallorossi e la Sampdoria. Così su Nainggolan: “Lo averi voluto alla Samp perché mi aiutava come De Rossi che chiese a Pallotta di non esonerarmi”. Poi sul campionato: “Deve ripartire nel rispetto delle regole ma il calcio va sostenuto”.

Lutto nel giornalismo, muore Franco Lauro

Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto a soli 59 anni Franco Lauro, volto noto di Raisport. Nato a Roma nel 1961, appassionato di calcio e basket di cui per anni è stato la voce nelle telecronache, è entrato in Rai nel 1984: in 28 anni ha commentato otto Olimpiadi estive ed una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, dodici Europei e tre mondiali di basket.

di Enrico Sarzanini\Edipress