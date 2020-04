“Il Barca vuole Neymar e Lautaro”. Champions, finale il 29 agosto?

ROMA - “Il Barcellona vuole Neymar e Lautaro”. Parola del tecnico azulgrana, Quique Setien che in un'intervista a CadenaSer conferma gli obiettivi di mercato del club che dunque punta sia all'attaccante del Psg, per il quale vestire la maglia blaugrana sarebbe un ritorno, che all'argentino dell'Inter. Setien ha parlato anche di Messi che nell'ultimo periodo ha avuto forti attriti con la società: “Lo convinceremo che il prossimo anno il Barcellona ha un progetto vincente”.

Champions League, finale il 29 agosto a Danzica?

La finale di Champions League a Istanbul il 29 agosto, quella di Europa League a Danzica tre giorni dopo, il 1 settembre: questa l'ipotesi alla quale sta lavorando la Uefa che martedì avrà una riunione con le 55 federazioni, mentre giovedì l'esecutivo sarà chiamato a dire una parola su campionati e coppe. Tutto è legato alla fine dei campionati nazionali: la Fifa ha chiarito che la stagione non finirà finchè non saranno completate tutte le competizioni.

Lazzari: “La Lazio merita di terminare la stagione”

“Sono andato molto oltre le mie aspettative”. Parola del centrocampista della Lazio, Manuel Lazzari che racconta il suo arrivo in biancoceleste: “Firmare con la Lazio è stato un sogno – racconta a Lazio Style Radio - poi giocare così tante gare, vincere un trofeo contro la Juventus e lottare per lo scudetto è stato incredibile”. Lazzari spera che il campionato riprenda “perché ce lo meritiamo”. “Siamo carichi al punto giusto e pronti per tornare a lottare per lo scudetto” conclude il centrocampista che ammette: “La Lazio ha il miglior centrocampo d'Italia, uno dei primi in Europa”.

L'angoscia di Iniesta

“Ogni volta che vedo la foto di una partita o di uno stadio pieno, mi sento disperato”. E' l'ammissione di Andres Iniesta che, attualmente in Giappone in forza al Vissel Kobe, non ha preso per niente bene bene questo lungo stop dello sport per coronavirus. Dalle colonne del Guardian il fuoriclasse spagnolo manifesta tutto il suo disagio di fronte a tanta incertezza dopo 54 giorni senza calcio nel campionato giapponese, che aveva preso il via il 21 febbraio per interrompersi 4 giorni dopo.

di Enrico Sarzanini\Edipress