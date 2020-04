Serie A, si decide il futuro. "Sempre più calciatori depressi"

ROMA - Il destino della stagione, sospesa per l'emergenza coronavirus, è al centro dell'assemblea di Lega Serie A in corso con i dirigenti in videoconferenza, alla vigilia del vertice fra il mondo del calcio e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora decisico per sapere se il calcio potrà riprendere. Fra i temi all'ordine del giorno l'aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti tv, sulla fatturazione e il pagamento della sesta rata bimestrale della stagione, prevista da contratto per il primo maggio, l'audience certificata della stagione 2019/20 con l'adozione di parametri di rivalutazione ed eventuali criteri correttivi e gli scenari delle attività sportive e i relativi protocolli.

Burioni: "Tifosi allo stadio? Serve un miracolo"

"A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dobbiamo privarci di questo piacere". Così il virologo Roberto Burioni in un'intervista su Instagram. "Con questo virus un mese è un'era geologica" prosegue l'immunologo secondo cui "prevedere adesso la situazione a giugno è difficile, impossibile e ci vorrebbe la palla di vetro, ma la scienza non ha la bacchetta magica". "Gli italiani sono stati bravissimi, ora dobbiamo prepararci a una vita normale con qualche precauzione" conclude Burioni.

Il Real Madrid pensa al cambio di stadio

Giocare la parte finale della Liga all'Alfredo Di Stefano di Valdebebas. Secondo quanto scrive il quotidiano 'As' il Real Madrid, in attesa di sapere quando riprenderà la Liga, è pronto a inoltrare questa richiesta alla RFEF, la Federcalcio spagnola. Il giornale sportivo spagnolo spiega che la scelta di giocare nel piccolo impianto che ha una capienza di appena 6.000 posti, sarebbe fatta soprattutto per accelerare i lavori al Santiago Bernabeu. Per poterlo utilizzare in ogni caso servirà anche l'ok da parte della UEFA.

L'allarme: "Sempre più calciatori depressi"

Raddoppiano i casi di depressione tra i calciatori professionisti, per l'emergenza coronavirus, e ad esser maggiormente colpite sono le donne. Lo denuncia una ricerca condotta dal sindacato mondiale dei giocatori professionisti, FifPro, in collaborazione con l'ospedale universitario di Amsterdam, arrivata alla conclusione che in media soffrono di sintomi depressivi oltre il 10% degli atleti. Secondo i risultati, "il 22% delle donne e il 13% degli uomini ha riportato sintomi compatibili con la diagnosi di depressione".

