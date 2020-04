Calcio, morto Gazzoni. Coronvirus, grave un calciatore

ROMA - Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa a 84 anni di Giuseppe Gazzoni Frascara, imprenditore del marchio Idrolitina ed ex presidente del Bologna Calcio che guidò dal 1993 al 2001, quando lasciò la presidenza, mantenendo la proprietà fino alla retrocessione del 2005. Gazzoni portò a Bologna Baggio e Signori ed è stato uno dei principali accusatori di Calciopoli. Malato da tempo, era tuttora presidente onorario del club.

Coronavirus, calciatore francese in rianimazione

C'è il primo calciatore positivo al coronavirus ricoverato in rianimazione: si tatta di Junior Sambia, 23 anni, centrocampista del Montpellier. La società ha confermato l'indiscrezione facendo sapere che Sambia, primo e fino ad ora unico calciatore positivo della Ligue 1, è affetto da "problemi digestivi e respiratori". Secondo il sito de L'Equipe, il giocatore sarebbe stato ricoverato ad inizio settimana in una clinica di Montpellier dove è risultato positivo al Covid-19.

Spagna, governo dice no a piano della Liga

Il ministero della salute spagnolo dice no al piano della Liga per la ripresa del campionato di calcio. Lo annuncia 'Cadena Ser' secondo cui l'ipotesi di tamponi a tappeto sui calciatori è stata bocciata. Il ministero della Salute ha fatto sapere che i calciatori, essendo lavoratori come gli altri, possono essere sottoposti a controlli solo in presenza di sintomi. Inoltre, sottolineano fonti governative alla radio spagnola, ogni kit di controllo acquistato da enti pubblici e privati deve essere sottoposto al vaglio del ministero della salute per l'approvazione.

Parolo: "Senza tifosi sarà un problema"

“Mi manca più l'adrenalina da competizione che il calcio in se stesso”. Così il centrocampista della Lazio, Marco Parolo parla di come sta vivendo la quarantena. “La sfida è la cosa che mi manca di più – prosegue a Lazio Style Radio - anche quella in allenamento con i compagni, manca la quotidianità della sfida e rinnovarla ogni giorno”. Secondo Parolo quando si tornerà in campo per la Lazio il vero problema sarà l'assenza dei tifosi: “Con loro er già 1-0 per noi perché si era creata una sinergia pazzesca, non averli al nostro fianco sarà un grande problema”. Chiusura suloo scudetto: "Non avere la pressione di vincerlo è un grande vantaggio".

di Enrico Sarzanini\Edipress