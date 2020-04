“Nelle mani di Conte”. Lotito sulla possibile ripresa

ROMA - “Nelle mani di Conte”, questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. Ieri, il comitato di consulenti dell’esecutivo ha esaminato le soluzioni proposte dalla Figc: c’è accoglienza positiva ma con qualche perplessità. La discussione continua e il ministro dello sport non ha cambiato idea: il 4 maggio potranno riprendere gli allenamenti individuali, ora tocca al premier.

Le parole del presidente della Lazio

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato la possibile ripresa del calcio italiano dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus: “Il pallone ha una grande valenza sociale. Questo dovrebbe far riflettere per prendere delle scelte. Non è una mia battaglia, ma si tratta di essere consapevoli dei rischi reali. Parecchie persone parlano senza conoscere la situazione del calcio italiano”. Continua sulla Lazio : “Mi auguro che la squadra sia consapevole e che ritrovi determinazione e voglia per raggiungere determinati obiettivi”

Gare truccate nella Liga

Storica prima condanna per corruzione nel calcio in Spagna: cinque ex dirigenti dell’Osasuna e due ex giocatori del Betis Siviglia sono stati giudicati colpevoli per alcune partite truccate durante la Liga 2013-14. In totale sono nove le persone condannate per aver tentato di evitare la retrocessione dell’Osasuna in seconda divisione. L'indagine ha rivelato come l'Osasuna abbia pagato un totale di 650.000 euro al Betis: 400.000 euro come premio a vincere per battere il Valladolid, allora rivale per restare nella Liga, e 250.000 agli andalusi per perdere a Osasuna.

Roma, nel mirino l’argentino Gaich

Calciomercato, Il diesse della Roma Gianluca Petrachi sta lavorando per rinforzare la rosa di Fonseca in vista della prossima stagione, e sta seguendo vari profili in tutto il mondo. Uno di questi sarebbe Adolfo Gaich, punta classe 1999 argentina. L'attaccante - che per Petrachi dovrebbe diventare il vice Dzeko - ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e il San Lorenzo non sta riuscendo a trovare l'accordo per il rinnovo. Non ci sono solo i giallorossi sul centravanti: attenzione a Galatasaray, Atletico Mineiro, ma soprattutto al Barcellona.

Di Jacopo Pascone/Edipress