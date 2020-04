“Che ci siamo persi”. Immobile: “Inzaghi come Klopp”

ROMA - “Che ci siamo persi”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicato alla partita che, senza lo stop per la pandemia da coronavirus, si sarebbe dovuta giocare oggi e che avrebbe visto la Juventus capolista ospitare la Lazio a sorpresa seconda in classifica e pronta a sfidare i bianconeri nella lotta scudetto. Tra la ripresa e questo big match ci saranno ben sette turni da giocare.

Calcio, tempi lunghi per la ripresa

C'è attesa per il nuovo dpcm del Governo che dovrebbe arrivare domani. Il premier Giuseppe Conte questa sera potrebbe nuovamente parlare, in attesa sentiremo il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora a “Che tempo che fa”. A meno di clamorose sorprese, tra i vari provvedimenti che verranno presi, il premier autorizzerà gli allenamenti individuali dal 4 maggio: i calciatori così potranno tornare a correre sui campi dei centri sportivi, nella speranza che il 18 si possano fare allenamenti completi.

Immobile: “Inzaghi come Klopp”

“Inzaghi è come Klopp”. Parola dell'attaccante della Lazio che in una diretta su Instagram si racconta. “Loro due si somigliano per quanto riguarda la motivazione, anche se agiscono in maniera diversa” prosegue la punta che ammette di essere stato vicino al Napoli: “Fino a quando non sono arrivato alla Lazio ho sperato di giocarci ma mi sono trovato talmente bene qua che non ci ho più pensato”. Sul futuro non ha dubbi: “Mi piacerebbe chiudere qui la carriera ma magari a 33 anni la Lazio sarà talmente forte che avrà bisogno di giocatori importanti”.

Gare truccate, Olympiacos nei guai

Olympiacos nei guai e a rischio retrocessione a causa di una di una possibile combine. Secondo quanto riporta la stampa greca nel mirino sarebbe finita la partita vinta contro l'Atromitos del 4 febbraio 2015 conclusa 2-1. Oltre ai due club sarebbero coinvolte anche altre 28 persone fra cui anche il presidente Evangelos Mirinakis, proprietario anche del Nottingham Forest.

di Enrico Sarzanini\Edipress