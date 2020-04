Altafini: "Messi il top". F1, si parte a luglio

ROMA - "Leo Messi è il miglior giocatore del mondo". Ne è convinto Josè Altafini che in un'intervista a 'Mundo Deportivo' risponde così a Pelè che aveva definito Cristiano Ronaldo come il più forte in questo momento: "Pelé è il migliore di tutti i tempi, ma non capisce il calcio. Cristiano Ronaldo è stato costruito fisicamente, Messi è nato così: è un genio". Su Lautaro taglia corto: "È un buon giocatore, ma non un fenomeno. Solo Ronaldinho, Ronaldo il brasiliano, Messi, Neymar possono essere considerati fenomeni".

Robben: "Potrei tornare a giocare"

"Mi piacerebbe tornare a giocare ancora per un po' di tempo". Cos' Arjen Robben ex stella del Bayern Monaco, del Real Madrid e della Nazionale olandese, che un anno fa ha decido di lasciare il calcio giocato, parlando ai canali social del club tedesco. L'ex calciatre racconta che all'inizio "il calcio non mi mancava affatto, poi c'è stata una seconda fase in cui il richiamo del pallone si è fatto sentire". "Probabilmente la sensazione di voler tornare da ex atleta ce l'avrò sempre dentro" conclude.

Mercato, Thauvin gela Roma e Milan

"Thauvin non lascerà il Marsiglia". Con questo titolo l'edizione odierna de L'Equipe, che cita fonti vicine al club, gela le ambizioni di diversi club europei ma anche e soprattutto quelle di Milan e Roma. L'esterno destro offensivo classe 1993, è infatti uno dei giocatori più gettonati in questo mercato fatto di tante idee. Nonostante tutto però il Marsiglia non sembra voler mollare il giocatore che, dunque, sembra destinato a rimanere in Ligue 1, almeno fino a prova contraria.

F1, si parte a luglio in Austria

La Formula 1 comincerà la sua stagione 2020 in Austria, sul Red Bull Ring di Spielberg, nel centro del paese, dal 3 al 5 luglio, probabilmente "senza tifosi": lo annuncia il suo presidente, Chase Carey, in un comunicato nel quale si precisa che si punta "a cominciare le corse in Europa a luglio, agosto e inizio settembre, con la prima in Austria nel week-end dal 3 al 5 luglio". Carey annuncia che "a settembre, ottobre e novembre dovremo correre in Eurasia, in Asia e nelle Americhe e terminare la stagione nel Golfo a dicembre con il Bahrein prima della tradizionale finale ad Abu Dhabi, a conclusione di 15/18 corse".

di Enrico Sarzanini\Edipress