“La rivolta del calcio”. Bundesliga pronta a ripartire

ROMA - “La rivolta del calcio”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicato all'attacco della Lega al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Con un documento le società di calcio di Serie A chiedono infatti date certe e compatibili con il ritorno del campionato. Il diesse della Lazio, Igli Tare attacca: “Siamo discriminati”. Spadafora però non da certezze: “Impossibile dire oggi quando si riprenderà”.

La Bundesliga è pronta a ripartire

La Bundesliga è pronta a far ripartire il campionato, a porte chiuse ovviamente, anche se “non prima del 16 o 23 maggio” come spiega lo 'Spiegel' secondo cui è stato stilato un protocollo molto rigido di 41 pagine. In caso di giocatore positivo questo verrà isolato ma il campionato proseguirà. Non più di 300 le persone che saranno ammesse negli stadi, i giocatori si dovranno allenare con i guanti ed ognuno di loro avrà una bottiglia di acqua personalizzata.

Fifa, ok ai cinque cambi

La Fifa ha proposto un cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole a cinque per far fronte al dispendio fisico imposto dalla 'maratona' di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati, se questi riprenderanno. Lo fanno sapere fonti dell'ente calcistico internazionale. Si attende solo l'ok da parte dell'Ifab, unico organismo abilitato a modificare le regole, ma non dovrebbero esserci problemi.

De Laurentiis si aggiudica la maglia di Mertens all'asta

E' stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ad aggiudicarsi per 14.000 euro la maglia di Dries Mertens messa all'asta sulla piattaforma di beneficenza della Fondazione Cannavaro Ferrara. “Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell'asta benefica 'jestovicinoate', organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile" ha scritto il patron azzurro su Twitter.

di Enrico Sarzanini\Edipress