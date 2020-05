"Il Napoli si può allenare". Anche Lazio e Roma verso il si

ROMA – Il Napoli è pronto per tornare ad allenarsi da lunedì. Lo ha di fatto annunciato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando di “condizioni per consentire gli allenamenti della squadra del Napoli”. “Il presidente del club riferisce che ci sono tre campi calcio a Castel Volturno e che è possibile fare allenamento con un distanziamento di anche 20 metri” spiega De Luca aggiungendo che "possono fare allenamento per fasce orarie, senza l'uso comune delle docce e utilizzando il trasporto individuale".

Lazio e Roma verso il si

Dopo l’ordinanza dell’Emilia Romagna che ha dato il via libera dal 4 maggio agli allenamenti individuali per gli atleti degli sport di squadra e l'ok da parte del Governatore della Campania a far allenare il Napoli, la Regione Lazio è pronta a sbloccare anche le sedute singole per Lazio e Roma. A spingere in questa direzione è stato lo stesso vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi: “La Regione Lazio segua l'esempio e permetta ai calciatori e agli atleti delle altre discipline sportive, individuali e non, di riprendere gli allenamenti nei propri centri sportivi”.

La Premier League pronta a partire il 12 giugno

La Premier League è pronta a partire il 12 giugno a porte chiuse, in dodici sedi neutrali, se il governo darà il via libera. Questo l'esito della riunione in videoconferenza andata in scena oggi tra i 20 club. Le società sperano di iniziare una prima fase di allenamento dal 18 maggio, con l'obiettivo di riprendere la stagione tra circa cinque settimane “ma si riprenderà solo col pieno appoggio del governo, che ringraziamo per il pieno appoggio ricevuto in questi giorni, e dopo aver sentito il parere di medici, giocatori e allenatori” hanno fatto sapere.

Coronavirus, prosegue il calo dei malati

Prosegue il calo dei malati di coronavirus: secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile sono scesi a 100.943, con un decremento di 608 persone. Non si arresta l'ormai stabile da settimane trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 1.578, 116 in meno rispetto a ieri mentre sale a 28.236 il numero delle vittime, con un incremento di 269 in un giorno. Sono infine 78.249 i guariti con un incremento di 2.304 rispetto a ieri.

di Enrico Sarzanini\Edipress