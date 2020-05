Lautaro Martinez si avvicina al Barcellona. Boniek: "In Polonia in campo a fine maggio, col Coronavirus bisogna convivere"

ROMA - Lautaro Martinez si avvicina sempre più al Barcellona. L’attaccante dell’Inter si prende la prima pagina di Mundo Deportivo: “Il club blaugrana continua a lavorare in silenzio per rafforzare la propria squadra. I dirigenti hanno scelto Lautaro come sostituto di Suarez”, ha scritto il giornale catalano. L’argentino, che ha un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 111 milioni, lavora in silenzio per sposare la causa del Barcellona, ma il club nerazzurro non intende fare sconti: per il cartellino di Lautaro chiede 90 milioni cash più una o due contropartite tecniche.

Boniek: "Col Coronavirus bisogna convivere"

Il calcio in Polonia si prepara a ripartire a fine mese. Zibì Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e oggi presidente della Federcalcio polacca, ha annunciato il parere positivo del governo alla ripartenza: "Il nostro protocollo è stato accettato dal Governo. Da lunedì le squadre possono tornare ad allenarsi in campo. Se tutto va bene, il 27 e il 28 maggio iniziamo con due partite di Coppa e poi il 29 ripartiremo con le gare di campionato, ovviamente a porte chiuse: mancano 10 gare, vorremmo finire la stagione entro il 19 luglio". Il numero uno del calcio polacco ha rimarcato quanto sia importante ripartire: "Bisogna convivere con il virus. Aspettare di ripartire quando non ci saranno più contagi potrebbe voler dire riaprire tutto tra due anni".

Immobile, altra maglia all'asta

Ciro Immobile promuove un’altra causa benefica. L’attaccante della Lazio abbraccia l’iniziativa targata Shirtum con il nome ‘The Biggest Game’. La campagna è globale e raccoglie tutte le casacche dei più grandi calciatori del mondo. Immobile, su Instagram, ha lanciato l’asta: “Ho deciso di donare questa mia maglia per aiutare in prima persona nella lotta contro il Coronavirus. Donando €5 o più può essere tua e insieme aiuteremo l’Ospedale Bambino Gesú, di Roma”.

Fifa, idea calendario su anno solare

Il vicepresidente della Fifa e presidente della Concacaf, Victor Montagliani è intervenuto sulla situazione del calcio e sulla possibile stesura di un calendario su anno solare : "Stiamo seguendo il dibattito che c'è in Italia sulla ripresa della Serie A. Siamo coscienti che queste sono decisioni che devono essere prese a livello domestico. Noi seguiamo e aiutiamo dove possibile. Avevamo già cominciato a ragionare su come impostare un nuovo calendario dal 2024, ora con questa crisi servono risposte immediate. C'è la possibilità di pensare a come riformare il calcio, non solo in Europa ma in tutto il mondo, di migliorare le cose a livello di date. Ne abbiamo l'opportunità perche' il Mondiale in Qatar del 2022 si giocherà in inverno e allora può essere un'idea".

Di Jacopo Pascone/Edipress