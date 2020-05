“Attacco al calcio”. Lazio, lo sfogo di Tare

ROMA - “Attacco al calcio”. Questo il titolo di apertura del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicato all'intenzione del Minstro dello Sport, Vincenzo Spadafora di chiedere al governo di varare un decreto per fermare il calcio. “Per il momento on è cambiato, gli allenamenti collettivi sono previsti per il 18 maggio ma di riprendere a giocare non se ne parla proprio” le sue parole via Facebook.

Tare attacca: “Spadafora on può chiudere il campionato”

“Bloccare il campionato non è nelle competenze del ministero”. Così il diesse della Lazio, Igli Tare sulla possibilità che venga fermata la Serie A: “Deve decidere la Fifa, che ha detto che i campionati vanno chiusi entro la fine dell'anno solare – prosegue a Sky Sport -. Siamo disposti a riprendere anche in autunno seguendo il modello del Mondiale in Qatar". Così sulla stagione: “Siamo pronti a lottare: quello che abbiamo ce lo siamo guadagnati e siamo solo ad un punto dalla Juve”.

Ronaldo torna a Torino

Tutto sbloccato, Cristiano Ronaldo è atteso oggi a Torino per mettersi a disposizione della Juventus che ha richiamato i giocatori in giro per il Mondo. Il suo jet personale, inizialmente bloccato a Madrid, ieri è atterrato a Madeira dove si trova CR7 ed ha caricato solo bagagli e membri del suo staff per poi ripartire alla volta di Torino dov'è arrivato nella tarda serata di ieri. Oggi sarà la volta del campione portoghese che potrà dunque tornare a disposizione della società bianconera.

“Huguain, ipotesi Atletico Madrid”

Higuain potrebbe tornare a Madrid ma per giocare con l'Atletico. Lo scrive Don Balon secondo cui il tecnico Simeone, rimasto poco convinto da Diego Costa, che nella sua seconda esperienza a Madrid non ha del tutto impressionato, vorrebbe portare l'attaccante argentino della Juventus all'Atletico. Secondo la società spagnola, l’età ed il contratto del bomber in scadenza nel 2021 potrebbero contenere il prezzo del cartellino sotto i 25 milioni di euro.

di Enrico Sarzanini\Edipress