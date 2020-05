“La rincorsa”. Spadafora: “Spero che si torni in campo”

ROMA - “La rincorsa”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicata alla ripartenza dopo 56 giorni degli allenamenti, seppur in forma singola, di alcune squadre di Serie A, domani toccherà anche a Lazio e Roma. Mentre si attende il nuovo protocollo dalla politica arriva un coro bipartiasn per la ripresa del campionato mentre il premier Giuseppe Conte invita il ministro Spadafora a dialogare con le parti in causa.

Spadafora: “Mi auguro che il campionato riprenda”

“Mi auguro che il campionato riprenda ma in sicurezza”. Così il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, apre per la prima volta al ritorno della Serie A a 'Frontiere' su Rai 1. “Entro questa settimana avremo un responso dal Cts sul protocollo della Figc” prosegue ancora sottolineando che “è stato fatto un buon lavoro” e che “si troverà una soluzione” ma “se le condizioni non consentiranno la ripresa sarà il Governo a decidere che si fermano tutte le competizioni sportive, anche il calcio” conclude.

Tommasi: “In settimana attese novità”

“In settimana sono attese novità sul protocollo sanitario decisivo per la ripresa”. Così il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi in una diretta su Facbeook. “Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità” spiega ancora Tommasi certo che uno dei problemi sia “la gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus”. “Venerdì abbiamo il consiglio federale e contiamo per quella data di avere non dico il protocollo approvato ma almeno capire perché eventualmente non è stato ancora validato” conclude.

Ronaldo è rientrato in Italia

Cristiano Ronaldo è rientrato ieri sera a Torino come ampiamente preannunciato: dopo quasi due mesi di isolamento a Madeira, dov'è stato con tutta la sua famiglia e dove si è regolarmente allenato, il campione portoghese è rientrato in Italia. Il suo jet privato è atterrato a Caselle intorno alle 22.30. A partire da questa mattina CR7 seguirà il protocollo sanitario previsto per chi rientra dall'estero per l'emergenza coronavirus, e dovrà dunque osservare 15 giorni di quarantena, per poi cominciare ad allenarsi alla Continassa.

