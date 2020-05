“Risveglio Capitale”. Serie A, incubo positivi

ROMA - “Risveglio Capitale”. Questo il titolo di apertura del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedicato alla ripresa di Lazio e Roma che ieri hanno iniziato le sedute individuali. A Formello il primo gruppo guidato da Milinkovic con i calciatori che sono stati divisi in 5 turni. “Li ho trovati bene” le parole di Simone Inzaghi. A Trigoria stesse precauzioni. Unico assente Zaniolo. Dagli esami nessun contagiato.

Serie A, incubo positivi

Il coronavirus torna a bussare alla porta della Serie A. Sarebbero in totale 14 i positivi trovati fino ad oggi, il condizionale resta d'obbligo perché la voce dei 4 possibili contagiati in casa Milan non è stata confermata. In ogni caso ci sono i 6 positivi della Fiorentina, tre calciatori e tre dirigenti dello staff, mentre nella Sampdoria ce ne sono quattro, tutti asintomatici tra cui però ci sarebbe anche una recidività.

Ripresa, nodo tamponi

La questione è legata ai tamponi. E' quanto emerso dalla riunione andata in scena ieri tra la Federcalcio e la commissione medico-scientifica per la riporesa della stagione: bisogna risolvere il problema di come procurarseli senza andare ad intaccare la disponibilità per il resto della popolazione. Adesso la relazione verrà consegnata al Ministro della Salute, Speranza che dovrà emettere un verdetto atteso per oggi che possa almeno sbloccare gli allenamenti di gruppo per il 18 maggio.

“La Liga riparte il 16 giugno”

“Abbiamo già una data d’inizio della Liga. Il 20 giugno ripartirà il campionato e in cinque settimane lo finiremo, il 26 luglio”. Lo ha annunciato il tecnico del Leganes Javier Aguirre. L'allenatore ha spiegato a 'Marca Claro' che la comunicazione gli è arrivata direttamente dalla Liga e che “si giocherà sabato, domenica e mercoledì, giovedì. Undici giorni dal 20 giugno al 26 luglio”. L'allenatore si è detto molto contento “perché ora possiamo programmare le sessioni di allenamento”.

di Enrico Sarzanini\Edipress