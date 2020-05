Zampa: “Fiduciosa sulla ripartenza”. Vettel, Ferrari addio

ROMA - "C'è la possibilità di riprendere gli allenamenti di squadra e mantenere le premesse per tornare a riaprire la Serie A”. Così a Radio Kiss Kiss Napoli la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa che sottolinea: “I giocatori testati devono andare in ritiro e vivere in una sorta di bolla asettica. Tutti i sani con i sani restano sani. Il virus si propaga con un contatto di 15 minuti da persona malata a persona sana. Così si consente loro lo stato di perfetta salute".

Austria, il campionato riparte a giugno

Il campionato austriaco riprenderà a porte chiuse dai primi di giugno. "Secondo il calendario, se gli allenamenti inizieranno il 15 maggio, suppongo che potremo riprendere il campionato nella prima settimana di giugno", ha detto il presidente della Bundesliga austriaca Christian Ebenbauer, in conferenza stampa. Venerdì i club di prima divisione riprenderanno ad allenarsi con le squadre al completo, mentre si allenano già da metà aprile in numero ridotto.

Vettel, Ferrari addio a fine stagione

“In questa comune decisione non entrano in alcun modo in gioco aspetti economici: non è il mio modo di ragionare quando si fanno certe scelte e non lo sarà mai”. Così Sebastian Vettel commenta il suo divorzio dalla Ferrari a fine stagione. “Mi prenderò il tempo necessario per riflettere su cosa sia realmente essenziale per il mio futuro” prosegue il tedesco che lancia un messaggio d'amore alla Ferrari: “Voglio ringraziare tutta la famiglia della rossa e, soprattutto, i suoi tifosi sparsi in tutto il mondo per il sostegno che mi hanno dato in questi anni”.

Il Golden Gara a settembre

In attesa di sviluppi sul fronte Covid-19 'World Athletics', l'ente mondiale dell'atletica, ha ufficializzato le nuove date: Montecarlo (14 agosto), Stoccolma (23), Losanna (2 settembre), Bruxelles (4), Parigi (6, da confermare), Gateshead (12), Roma-Napoli (17), Shanghai (19), Doha (9 ottobre), secondo meeting in Cina con sede da definire (17). Rimane da individuare la data per Eugene. Cancellati i meeting di Rabat (31 maggio, sospeso a marzo), Londra (in programma il 4 luglio) e Zurigo (9-11 settembre), che avrebbe dovuto ospitare la finale del circuito e che organizzerà invece quelle del 2021 e 2022.

