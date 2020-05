“Lazio, voglio il bis”. “Il Barcellona vuole de Ligt”

ROMA - “Lazio, voglio il bis”. Così il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi in un'intervista esclusiva rilasciata al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. A 20 anni dall'ultimo tricolore l'attuale tecnico, che allora era giocatore, sogna di regalare un'altra incredibile gioia ai tifosi. Per Inzaghi “sarà difficile come allora perché abbiamo perso il vantaggio di giocare di meno, saranno decisivi episodi ed infortuni”.

“Il Barcellona vuole de Ligt”

“Sarà un mercato di scambi a causa del coronavirus”. Lo sottolinea 'Mundo Deportivo' secondo cui la Juventus avrebbe offerto al Barcellona Daniele Rugani per arrivare ad Arthur mentre il club spagnolo vorrebbe de Ligt che però è considerato incedibile dai bianconeri. Sempre secondo il quotidiano spagnolo va avanti anche la trattativa per Pjanic che piace molto al Barca, potrebbe essere lui la pedina di scambio per chiudere l'operazione che porterà Arthur in bianconero.

La Lega a Sky: “Paghi l'ultima rata”

"La porta del dialogo con Sky è sempre rimasta aperta in tutte queste settimane ma va pagata l'ultima rata”. Così l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo risponde al Ceo di Sky Italia, Maximo Ibarra, che alla vigilia dell'assemblea della Lega ha chiesto ai club di prendere "in serio esame la proposta di dialogo" per arrivare a "soluzioni equilibrate e di interesse generale". Secondo De Siervo "lo sconto compreso tra il 15% e il 18%, in caso di prosecuzione del campionato, evidentemente non poteva essere accettata”.

Anche il Portogallo riparte

Il campionato portoghese, che si era fermato lo scorso 13 marzo, ripartirà il prossimo 4 giugno con le partite della 25/a giornata. In una nota la Liga Portugal ha annunciato che “al fine di garantire che gli stadi siano controllati in maniera rigorosa e che ve possano essere eseguiti i test medici su tutti i professionisti coinvolti nelle partite e nella loro organizzazione è stata fissata nel 4 giugno 2020 la data per la prima partita del 25/o turno della Liga NOS”.

di Enrico Sarzanini\Edipress