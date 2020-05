“Il Psg vuole Milinkovic”. Ferrari, Sainz ufficiale

ROMA - Il Psg torna prepotentemente sul centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Lo scrive il quotidiano 'L'Equipe' secondo cui il club parigino sarebbe a caccia di volti nuovi per la prossima stagione e avrebbe nel mirino due calciatori: il centrocampista ghanese Thomas Partney, che una clausola da 50 milioni di euro ma anche il serbo della Lazio, che Lotito valuta 120 milioni di euro.

Juventus, Sarri alla Continassa

Anche Maurizio Sarri ha varcato questa mattina i cancelli della Continassa, dove i giocatori della Juventus continuano ad alternarsi sul campo di allenamento. L'allenatore dei bianconeri seguirà i lavori in prima persona, nell'attesa che da lunedì comincino i lavori con tutto il gruppo. Intanto Gonzalo Higuain rientrerà domani a Torino domani. Pjanic è stato il primo a rientrare, seguito da Cristiano Ronaldo che lunedì avrà esaurito la sua quarantena.

Figc, pool ispettivo per rispetto protocollo

La Figc da oggi ha attivato un pool ispettivo della Procura Federale che avrà il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli sanitari della Federazione, così come sono stati approvati dal Governo. L'organismo, che è alle dirette dipendenze del procuratore, verificherà che gli allenamenti dei club professionistici a oggi individuali e dal ?18 maggio in gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai Protocolli indicati.

Ferrari, ufficiale l'arrivo di Sainz

Adesso è ufficiale: Carlos Sainz jr. correrà per la Ferrari. Lo annuncia la stessa scuderia che parla di accordo “per le stagioni 2021 e 2022 del Campionato Mondiale di Formula 1”. “Sono molto felice di avere l'opportunità di correre per la Ferrari e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra” il commento del pilota spagnolo. Per Mattia Binotto, tema principal della scuderia, “ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia".

di Enrico Sarzanini\Edipress