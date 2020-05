Malagò: “Campionato al via al 99%”. Barzagli: “Juve addio”

ROMA - “La Serie A ripartirà al 99,9%”. Parola del presidente del Coni, Giovanni Malagò certo che in questo momento si stia facendo “di tutto per mettere in condizione il sistema di ricominciare” ha detto a Radio 2. Poi così sulla quarantena della squadra in caso di positività di un giocatore: “È un tema che riguarda il Cts, non ho mai interloquito con loro, lo deve fare il governo e il ministero dello Sport ma mi dicono che è una decisione che può anche essere rivista".

Assocalciatori “perplessa” sulle tempistiche della ripresa

L'Assocalciatori è perplessa “soprattutto per le tempistiche della ripresa della stagione”. E' la preoccupazione espressa in una nota dall'Aic al termine dell'incontro con i rappresentanti delle squadre di Serie A. Inoltre si sottolinea che “le modalità di gestione delle eventuali positività di un giocatore rischiano di fermare nuovamente il campionato”. Per questo si chiede che venga fatta “al più presto chiarezza sui futuri protocolli concretamente attuabili nelle settimane successive alla prima fase di ritiro”.

Barzagli, Juve addio

Andrea Barzagli lascia la Juventus. La conferma alle indiscrezioni di queste ore arriva dal diretto interessato con un posto su Instagram. “Ho deciso di fare una scelta di vita. E? stata una scelta di cuore! Non per questo non sofferta” inizia il messaggio dell'ex calciatore che spiega di aver “scelto di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di un’altra, la Juventus, a cui saro? sempre legato ed eternamente grato. Ma era giusto scegliere. Il mio pensiero corre a chi mi ha dimostrato sempre la massima stima e la totale vicinanza professionale e umana. Il Presidente, il mister, Fabio e Pavel”.

Lazio, Pulcini: “Partitelle? Se violassi il protocollo mi dimetterei”

“Se la situazione sfugge al mio controllo, sarei costretto a dimettermi". Così il direttore sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, in merito alle indiscrezioni secondo cui la squadra biancoceleste svolgerebbe delle partitelle a tre nonostante il divieto di allenamenti di gruppo. "Sono stato smentito e credo ci sia una smentita ufficiale sulla presunta partitella di ieri, per giunta la foto è vecchia" prosegue Pulcini a Radio Punto Nuovo confermando che “non corrisponde alla verità ed arriverà comunicazione da parte della società”.

di Enrico Sarzanini\Edipress