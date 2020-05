“Chi si ferma paga”. Riparte la Bundesliga

ROMA - “Chi si ferma paga”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedicata all'intervista esclusiva al presidente della Uefa, Aleks Ceferin che promette conseguenze per chi non terminerà i campionati. “In caso contrario saranno obbligatori i preliminari per accedere alle prossime competizioni Uefa” sottolinea Ceferin che promette: “Salvo cataclismi le Coppe si concluderanno ad agosto”.

Riparte la Bundesliga

L'attesa è finita: oggi la Bundesliga riparte dalla 26ma giornata, primo campionato europeo a tornare in campo dopo il lungo stop per il coronavirus. Gare a porte chiuse si parte alle 15.30 con il derby Borussia Dortmund-Schalke 04. In classifica il Dortmund è secondo a -4 dal Bayern Monaco che domani va a Berlino contro l’Union. Classifica molto corta considerato che le prime cinque sono raccolte in appena otto punti: terzo il Lipsia a 50, quarto il Borussia Moenchengladach a 49 e quinto il Leverkusen a 48.

Spadafora: “Potremmo rivedere la quarantena obbligatoria"

“Se la curva dei contagi nei prossimi 10 giorni lo consentirà, potremmo rivedere in maniera meno stringente questa regola”. Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ospite di "Stasera Italia" su Rete 4, sulla spinosa questione sollevata dal mondo del calcio sulla quarantena obbligatoria di tutta la squadra nel caso in cui ci fosse anche un solo positivo al Coronavirus. “L'auspicio è che le regole vengano rispettate. Da parte nostra nessun ostruzionismo o voglia di mettere in difficoltà” conlcude Spadafora.

Formula Uno, Vettel potrebbe ritirarsi

“Sebastian Vettel potrebbe ritirarsi definitivamente”. Ne è convinto Zack Brown CEO del gruppo McLaren che in un'intervista a Sky Germania vede un futuro difficile per l'attuale pilota della Ferrari che la prossima stagione sarà sostituito a Maranello da Carlos Sainz jr: “Se il tedesco si guarda intorno, non avrà una possibilità di andare alla Mercedes o alla Red Bull ma nemmeno alla McLaren. Resta solo la Renault che però nel 2021 non correrà per vincere il titolo, una situazione che porebbe portarlo a smettere”.

di Enrico Sarzanini\Edipress