Bundesliga, Haaland protagonista. Ibrahimovic, frecciata alla Serie A

ROMA - Il primo gol post-coronavirus in Bundesliga è del solito Haaland che sblocca l'atteso derby della Ruhr fra Borussia Dortmund e Schalke. I gialloneri dominano la sfida e la chiudono sul 4-0. Guerreiro raddoppia sul finire del primo tempo, nella ripresa Hazard e ancora Guerreiro chiudono i conti. Il Borussia adesso sale a quota 54, a -1 dal Bayern che domani in campo a Berlino contro l'Union. Perde contatto invece il Lipsia, bloccato in casa sull'1-1 dal Friburgo. Colpo dell'Hertha Berlino che cala il tris sul campo dell'Hoffenheim. Ginczek al 91' firma la vittoria in extremis del Wolfsburg ad Augbsurg mentre si chiude senza reti lo scontro salvezza fra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.

Ibrahimovich: "Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno"

"Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno". Con questo messaggio via social l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic lancia una frecciata al calcio italiano in queste ore impegnato a provare a far ripartire La Serie A. La risposta della Bundesliga tra l’altro non si è fatta attendere e si è detta pronta ad accoglierlo: “Prego, tu sei il benvenuto“. Intanto la statua dedicata ad Ibrahimovic nei pressi dello stadio principale della città di Malmoe, in Svezia, ha subito così tanti atti di vandalismo che le autorità si preparano a spostarla.

Leiva: "Scudetto? La vera sfida sarà contro noi stessi"

"La vera sfida non penso sia quella con i bianconeri, ma con la Lazio stessa". Così il centrocampista biancoceleste, Lucas Leiva in un'intervista a terra.com parla della lotta scudetto. "Dovremo riprendere da dove eravamo rimasti, rinnovandoci e credendo che sia possibile, perché manca solo una dozzina di partite" prosegue il brasiliano ricordando che "il nostro obiettivo prima di iniziare la stagione non fosse la vittoria dello scudetto, ma la qualificazione in Champions League, un traguardo che questo club non centra da molto tempo".

Lippi: "Il calcio deve ripartire"

"Il presente che stiamo vivendo è vomitevole, mi fa arrabbiare". Senza troppi giri di parole l'ex ct azzurro, Marcello Lippi commenta così la possibile ripresa del campionato. "Continuano a dirci che bisogna essere uniti, ma ognuno pensa ai cavoli suoi sia a livello politico che scientifico" prosegue il suo sfogo a Radio Dee Jay. Sempre secondo Lippi "siamo nel 2020, andiamo su Marte e non siamo capaci di trovare un vaccino per il virus". Chiusura sulla ripartenza del calcio: "Dobbiamo farlo: può piacere o meno, ma il calcio professionistico è un’industria e va trattata come tale”.

di Enrico Sarzanini\Edipress