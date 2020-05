"Conte: presto per la data". Parma, due calciatori in isolamento

ROMA - "Conte: presto per la data”. È questo il titola che campeggia oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Nell’ultimo decreto la svolta per superare il nodo quarantena ma il primo ministro si mantiene prudente: “Manca ancora la garanzia della massima sicurezza, spero che arrivi presto”. È Imminente l’incontro con Gravina e Dal Pino. Intanto la Bundesliga è ripartita. Oggi si giocano altre quattro partite per chiudere la 26esima giornata.

Coronavirus, il Parma: "Due calciatori in isolamento"

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, il Parma ha annunciato che da lunedì 18 maggio riprenderà gli allenamenti collettivi presso il Centro Sportivo di Collecchio "nel rigoroso rispetto delle indicazioni e dei protocolli vigenti a tutela della salute dei tesserati" che inizieranno il maxi-ritiro di due settimane. Nei giorni scorsi l'intero gruppo squadra, composto da una sessantina di persone, è stato sottoposto a tamponi e test sierologici previsti dal protocollo sanitario. All'esito degli esami, "due calciatori sono risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo. Gli atleti, entrambi in ottime condizioni fisiche e asintomatici, sono stati comunque posti in immediato isolamento e la società li terrà costantemente monitorati".

Lazio, blitz degli 007 federali: ispezione a Formello

Gli agenti della Procura federale ieri pomeriggio sono spuntati a Formello per controllare gli allenamenti individuali della Lazio, era presente anche il presidente Lotito. Si pensava fossero operativi da lunedì ma hanno anticipato le visite nei centri sportivi di Serie A. La prima ispezione è stata effettuata nel quartier generale biancoceleste. E’ stato redatto un rapporto secondo il quale non sono state riscontrate illegalità. Anzi, il club avrebbe ricevuto i complimenti per l’organizzazione del centro sportivo.

Le dichiarazioni di Ceferin

"Assoluta priorità alla salute pubblica, ci mancherebbe, ma come tutti gli altri settori anche noi abbiamo il dovere di ripartire rispettando gli impegni che ci siamo assunti". Così il presidente dell'Uefa, Ceferin, in un'intervista al Corriere dello Sport. "L'Italia è uno dei grandi paesi calcistici europei e il suo campionato ha una valenza essenziale. Le competizioni nazionali e quelle europee sono collegate, e noi vogliamo in Europa club che abbiano vinto i campionati e le coppe nazionali, qualificandosi sulla base dei risultati".

Di Jacopo Pascone/Edipress