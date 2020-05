Serie A, ecco il calendario. Liga, a fine giugno la ripresa

ROMA - Se il campionato di Serie A dovesse ripartire il 13-14 giugno, prima si giocherebbe la 27ª giornata, poi, il 17 giugno, i recuperi della 25ª. Il primo luglio si disputerebbero le semifinali di ritorno di Coppa Italia, il 22 la finalissima. E in piena estate andrebbe in scena l'ultimo turno che potrebbe essere decisivo per l'assegnazione dello scudetto con Juve-Roma, Napoli-Lazio e Atalanta-Inter.

"Liga, a fine giugno la ripresa. Si giocherà ogni giorno"

Da fine giugno squadre in campo tutti i giorni della settimana, lunedì compreso, con un intervallo di 72 ore tra una partita e l'altra per ciascuna squadra. Fischio d'inizio alle 20 in alcune zone della Spagna, alle 23 nelle regioni più calde. Sono alcuni punti dell'accordo di massima, scrive As, faticosamente raggiunto tra Federcalcio spagnola e Lega per la ripartenza del campionato. Questo programma permetterebbe di chiudere il torneo prima del 29 luglio, scadenza fissata dalla Uefa per la fine dei campionati nazionali.

Mihajlovic: “Ibra mi ha telefonato"

L’allenatore de Bologna Sinisa Mihajlovic, ha rivela un clamoroso retroscena di mercato sull’asso del Milan Zlatan Ibrahimovic: "Mi ha chiamato qualche giorno fa: vedremo cosa decide in estate". Il tecnico serbo riaccende così una speranza: Zlatan potrebbe finire al Bologna. A gennaio Ibra aveva optato per la sponda rossonera di Milano, ma in estate potrebbe decidere di vestire la maglia rossoblù per una stagione. "Certamente non rimarra' a giocare a Milano - ha raccontato ancora il tecnico del Bologna - ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia".

Mercedes, Wolff: “Per il 2021 monitoriamo anche Vettel”

Il team principal della Mercedes Toto Wolff non si nasconde e ammette ancora una volta di non poter evitare di prendere in considerazione l'ipotesi di ingaggiare Sebastian Vettel, al momento senza un sedile per la stagione 2021 di Formula 1 dopo l'addio alla Ferrari che si consumerà tra pochi mesi. “Ci sono ancora dei sedili interessanti, Vettel può decidere se continuare o smettere. Sicuramente un pilota tedesco al volante di una vettura tedesca sarebbe una bella scelta a livello di marketing, ma dobbiamo prima di tutto prendere in considerazione le prestazioni".

Di Jacopo Pascone/Edipress