"Semedo alla Juve! Pjanic, De Sciglio e 25 milioni al Barcellona". Domenica di calcio in Bundesliga

ROMA - Calciomercato, alla Juve Semedo, al Barcellona i cartellini di Pjanic, De Sciglio e la cifra di 25 milioni di euro. Secondo il quotidiano Catalano Sport, i due club avrebbero già raggiunto un principio di accordo. Il terzino portoghese è valutato 50 milioni e sarebbe sul punto di definire gli ultimi dettagli sul contratto. I milioni che il club bianconero verserà nelle casse del Barcellona serviranno a pagare parte del cartellino di Lautaro Martinez, ormai sempre più vicino a raggiungere Messi al Camp Nou.

Il Bayern risponde al Borussia Dortmund

Due i match giocati nella domenica di Bundesliga. Il Bayern Monaco ha risposto al Borussia Dortmund. Dopo il netto 4-0 rifilato ieri dai gialloneri ai rivali dello Schalke, i bavaresi hanno battuto 2-0 l’Union Berlino in trasferta, grazie alle reti di Lewandowski e Pavard. Nel pomeriggio anche uno spettacolare 2-2 tra Colonia e Mainz.

Roma, domani via agli allenamenti di squadra

Via agli allenamenti di squadra a Trigoria. Domani i giocatori della Roma dopo oltre due mesi potranno allenarsi insieme, sempre però rispettando il distanziamento sociale imposto dal Protocollo. La squadra entrerà a Trigoria divisa in due gruppi che si alleneranno separatamente anche utilizzando il pallone. Sempre con la massima attenzione e applicando il piano sicurezza attuato dallo staff sanitario giallorosso.

Clamoroso, Toti lascia la Virtus Roma

Il patron della Virtus Roma Claudio Toti, ha deciso di mettere fine alla sua esperienza e di lasciare la società per dedicarsi alle aziende di famiglia in piena crisi Covid-19. Queste le parole di Toti: “Metto a disposizione il pacchetto azionario della squadra a chiunque voglia investire nel mondo del basket, coltivando i valori dello sport. È una decisione importante e sofferta, ma non me la sento più di andare avanti. In questa difficile scelta ovviamente ha inciso in maniera preponderante l’emergenza Coronavirus, che mi obbliga a dedicare le mie energie e le mie risorse nelle aziende di famiglia, piuttosto che nello sport”

Di Jacopo Pascone/Edipress