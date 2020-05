“Spadafora: “Il calcio deve proseguire”. Klopp: “Ingiusto fermare il campionato”

ROMA – Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora annuncia l'ok definitivo alla ripresa degli allenamenti collettivi delle squadre di calcio e una riunione per il 28 maggio per fissare la data di ripartenza della serie A. Intanto il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi precisa: "Prima di riprendere il campionato servono almeno 4 settimane di allenamenti". Il tecnico del Liverpool, Juergen Klopp in un'intervista alla Bild parla della possibilità che la Premier non riparta: "Sarebbe davvero ingiusto". In Germania il presidente della Federazione tedesca (Dfb) Fritz Keller propone un salary cap anche nel mondo del pallone per far fronte all'emergenza coronavirus.

(Ascolta la video news qua sotto)