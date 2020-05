“Ha vinto il calcio”. Gravina: “Al lavoro per la ripresa”

ROMA - Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola titola in prima pagina “Ha vinto il calcio” per celebrare il ritorno agli allenamenti di gruppo. Intanto il 28 maggio un vertice sul riavvio del campionato. Soddisfatto il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "E' un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia”. In attesa di sapere se e quando ripartiranno i campionati in Italia la Uefa studia diverse soluzioni pet portare a termine le Coppe Europee. L'aneddoto di Fabio Cannavaro: "Quando arrivammo a Roma rompemmo la Coppa del Mondo”. (ascolta la video news qua sotto)