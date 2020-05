Juve, tutti negativi. Strakosha: “Puntiamo allo scudetto”

ROMA - La Juventus ha sottoposto i giocatori ai test diagnostici per il coronavirus che hanno dato esito negativo, per cui in questi giorni potranno riprendere gli allenamenti con gruppi sempre più numerosi. Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, due mesi e mezzo dopo ha invece riabbracciato la squadra al completo ad Appiano Gentile. Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha lancia la sfida ai bianconeri: "Possiamo lottare per lo scudetto”. Il portiere della Roma, Antonio MIrante, incesa il tecnico Fonseca: "E' l'allenatore giusto per noi”. (Ascolta la video news qua sotto)