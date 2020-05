Dramma nel calcio: muore Joseph Bouasse. Lazio, oggi primo allenamento di gruppo

ROMA - Dramma nel mondo del calcio, si è spento a soli 21 anni l'ex Roma Joseph Bouasse per un arresto cardiaco. La Lazio torna alla normalità, oggi pomeriggio primo allenamento di gruppo dopo due mesi di lockdown e tre settimane di sedute individuali. Calciomercato, c'è anche Dembele nel mirino della Juve. Lo assicura Mundo Deportivo, che dedica la prima pagina alla trattativa per portare Pjanic al Barcellona in cui sarebbe finito anche l'esterno francese. Basket, L'Eurolega e l'Eurocup non riprenderanno. Si chiude così, dopo quella italiana, anche la stagione 2019-2020 del basket europeo. (Ascolta la video news qua sotto)